Lula se planta ante Trump en la ONU: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para cuestionar la política exterior de Estados Unidos y marcar distancia con las posiciones de Donald Trump.

“Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, afirmó el mandatario brasileño, en uno de los pasajes centrales de su intervención, en la que defendió el diálogo y la cooperación frente al uso de la fuerza.

“La guerra es el colapso total de la política, liderar es conciliar los intereses de la nación con los de la humanidad”, sostuvo Lula, quien también cuestionó el funcionamiento de Naciones Unidas frente a los conflictos internacionales.

“La ONU está fracasando en una de sus misiones más importantes: librar a la humanidad de la lacra de la guerra”, afirmó. Y agregó: “Su credibilidad nunca fue tan baja. Su capacidad para proteger a los más vulnerables nunca fue tan débil”.

/Inicio Código Embebido/

“O Brasil não cabe no quintal de ninguém” - Lula na ONU sendo muito aplaudido. pic.twitter.com/S9IFYvlYqP — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) September 22, 2026

/Fin Código Embebido/

Venezuela y Cuba, en el centro del discurso

Lula se refirió especialmente a la situación de Venezuela y Cuba y rechazó cualquier intervención externa en la región.

“El pueblo venezolano merece elegir su destino”, sostuvo el presidente brasileño. Sobre Cuba, afirmó: “En Cuba, el mundo observa con horror cómo se impone un castigo colectivo a 10 millones de personas mediante un embargo económico y energético ilegal”.

En ese contexto, cuestionó la presencia militar estadounidense en aguas de la región. “No necesitamos portaaviones vigilando nuestras aguas, necesitamos cooperación”, sostuvo Lula, quien señaló que esa es la propuesta que le planteó personalmente a Trump.

El mandatario brasileño también cuestionó las políticas aplicadas por Washington en América Latina. Antes de su intervención en la ONU, había afirmado en una entrevista con CNN que Trump gobierna como un “emperador”, al que acusó de privilegiar la fuerza frente a la colaboración.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Críticas a Israel y defensa del diálogo

El conflicto de Medio Oriente también ocupó un lugar central en el discurso. Lula reivindicó el papel que tuvieron Yasser Arafat e Isaac Rabin en la búsqueda de un acuerdo de paz y cuestionó la situación de los palestinos en Gaza.

“Arafat y Rabin fueron estadistas para imaginar un futuro de paz, y el odio acabó derrotándolos”, sostuvo.

Luego afirmó que “generaciones de palestinos llevan sufriendo el genocidio del Gobierno de Netanyahu en Gaza” y defendió a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos.

“No se debe silenciar a Francesca Albanese por decir la verdad”, expresó Lula, antes de insistir en que existen alternativas diplomáticas para abordar los conflictos.

Elecciones y soberanía brasileña

El presidente también vinculó su discurso internacional con la situación política interna de Brasil, de cara a las elecciones del 4 de octubre.

“El 4 de octubre millones de brasileños acudirán a las urnas para decidir su destino”, afirmó. Según Lula, los comicios plantearán una disputa entre “la democracia y el negacionismo”.

El mandatario advirtió además sobre el impacto de las campañas de desinformación y las posibles injerencias externas.

“No infravaloramos la capacidad de las redes de desinformación, pero tenemos un sistema electoral moderno y sólido, con una ciudadanía plural”, sostuvo.

Lula aseguró que Brasil no permitirá que actores nacionales o extranjeros interfieran en su proceso democrático. “No permitiremos que los enemigos de la democracia nacionales o extranjeros socaven la democracia. Somos un país soberano, nadie nos sacará de este camino”, afirmó.

Lula pidió reformar Naciones Unidas

En otro tramo de su intervención, Lula reclamó una reforma profunda de Naciones Unidas y cuestionó que la estructura actual de la organización no refleje la realidad internacional.

Entre sus propuestas incluyó una reforma del Consejo de Seguridad, tanto en su composición como en sus métodos de trabajo y en el derecho de veto. También reclamó una mayor representación de América Latina y África en los espacios de decisión.

“La exclusión de América Latina y de África de asientos permanentes en el Consejo de Seguridad es un eco inaceptable de prácticas de dominación del pasado colonial”, sostuvo.

El presidente brasileño planteó además fortalecer el papel de la Asamblea General y avanzar hacia una estructura internacional con mayor capacidad para abordar conflictos, cambio climático y desarrollo sostenible.

Lula cerró su discurso con una defensa del multilateralismo y del papel de Naciones Unidas como ámbito para resolver las principales crisis internacionales: “Aquí buscamos las respuestas para los problemas que afligen al planeta”.