Trump amenazó a Irán ante la ONU y advirtió a América Latina: "Usaremos nuestro poderío militar"

Donald Trump utilizó su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas para defender su política exterior y advertir a Irán sobre las alternativas que, según afirmó, analiza Estados Unidos para poner fin al conflicto entre ambos países.

“Tengo que tomar una decisión muy importante: hacemos un trato o aniquilo a la República Islámica de Irán”, sostuvo el presidente estadounidense durante su intervención en Nueva York. Reuters también consignó que Trump planteó la posibilidad de “aniquilar” a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz.

Trump afirmó que su administración mantiene como objetivo impedir que Irán desarrolle armas nucleares y aseguró que Estados Unidos ya destruyó instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní durante la denominada “Operación Martillo de Medianoche”.

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El mandatario sostuvo además que la campaña militar estadounidense contra Irán redujo su capacidad militar y afectó instalaciones, radares, sistemas antiaéreos y producción de drones. Según su discurso, la economía iraní también quedó severamente dañada.

La advertencia a Irán

Trump aseguró que desde el comienzo de su actual mandato ofreció a Teherán cooperación económica a cambio de abandonar su programa nuclear y el respaldo a organizaciones que Washington considera terroristas.

Según su versión, Irán rechazó esa posibilidad y continuó desarrollando misiles y ampliando su capacidad militar. El presidente estadounidense afirmó que no permitirá que el país obtenga un arma nuclear.

Trump planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo después de las elecciones legislativas de noviembre, aunque aseguró que los comicios no condicionarán su decisión porque él no será candidato.

La advertencia se produjo mientras continúan los esfuerzos diplomáticos alrededor del conflicto. En paralelo, Irán manifestó que está dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre sus puertos.

Trump reivindicó su papel en Gaza

Otro de los principales ejes del discurso fue la situación en Gaza. Trump aseguró que su administración puso fin a la guerra y que logró el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como muertos.

El presidente estadounidense también afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó un plan de paz y que casi 30 países se incorporaron a una Junta de Paz destinada a participar en la reconstrucción y la asistencia humanitaria.

Trump mencionó entre ellos a Marruecos, Baréin, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía y Uzbekistán, y agradeció a otros países que, según dijo, ofrecieron policías o tropas para colaborar con el proceso.

El mandatario sostuvo además que su administración logró intervenir en otros conflictos mediante negociaciones, relaciones diplomáticas, aranceles y amenazas de aranceles. Entre los casos que enumeró estuvieron los enfrentamientos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán e India, y Armenia y Azerbaiyán.

Venezuela y una advertencia para el hemisferio

Trump también hizo referencia a Venezuela y afirmó que Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas y detuvo al presidente Nicolás Maduro, a quien calificó de “dictador criminal”.

Según sostuvo, posteriormente fueron liberados cientos de presos políticos venezolanos. También aseguró que Washington alcanzó un acuerdo petrolero con Venezuela y que el convenio permitirá aumentar la producción y reducir los precios de la energía.

El presidente estadounidense advirtió que su Gobierno utilizará la fuerza militar si considera que aparece una amenaza contra Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Inmigración, drogas e inteligencia artificial

En materia de política interna, Trump reivindicó las medidas adoptadas contra la inmigración irregular y aseguró que durante los últimos meses “cero inmigrantes ilegales” ingresaron a Estados Unidos.

También defendió las operaciones militares contra embarcaciones que Washington vincula con el tráfico de drogas y recordó que su administración designó a los cárteles como organizaciones terroristas.

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Trump tells the UN he is officially changing the name of Artificial Intelligence to "Super Intelligence" and says all US government documents will now be changed to refer to "SI" pic.twitter.com/LEWbc5tn3B — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026

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Otro capítulo de su discurso estuvo dedicado a la inteligencia artificial. Trump rechazó iniciativas internacionales para establecer una regulación global del sector y sostuvo que Estados Unidos no aceptará mecanismos que, según su interpretación, limiten el desarrollo tecnológico.

El presidente propuso incluso utilizar el término “superinteligencia” en lugar de inteligencia artificial en documentos oficiales estadounidenses y afirmó que el país que domine esa tecnología tendrá una ventaja decisiva.

Una defensa de su gestión internacional

Trump presentó su política exterior como una combinación de presión militar, negociaciones, sanciones económicas y acuerdos diplomáticos. Aseguró que su Gobierno logró poner fin a ocho guerras y que Estados Unidos recuperó capacidad de influencia internacional.

Su intervención se produjo en el comienzo del debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU, que se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre en Nueva York.

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President Trump says Cuba is a "failed state" and that "it will fall," and Cuban delegation walks out. pic.twitter.com/BTbusdXoMQ — CSPAN (@cspan) September 22, 2026

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El discurso estuvo marcado principalmente por el conflicto con Irán y por la advertencia de Trump de que deberá decidir entre alcanzar un acuerdo con Teherán o continuar con la vía militar, en un momento en que también existen gestiones diplomáticas para intentar detener la escalada.