Mauro Icardi criticó la suspensión de su licencia de conducir: "Todo por un ratito de chimento"

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) — Luego de que se anunciara la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de Mauro Icardi por parte del Ministerio de Transporte, el futbolista no dudó en manifestar su rechazo a la medida a través de sus redes sociales. En su mensaje, Icardi mencionó que la decisión parecía estar motivada por "un ratito de chimentos".

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, la controversia se originó tras la difusión de un video donde Eugenia "La China" Suárez aparece sin cinturón de seguridad y cantando desde la ventanilla de un auto en movimiento. Esto provocó que se revisara el comportamiento del ex jugador del Galatasaray al volante.

Como resultado, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidió la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi tras comprobar que su licencia estaba vencida desde mayo de 2019.

En respuesta, Icardi utilizó su cuenta de X para cuestionar la efectividad de la decisión, afirmando que no utiliza su licencia argentina, ya que posee una italiana válida hasta 2029. "Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029", se preguntó el futbolista.

El tono de su mensaje se tornó más intenso cuando acusó al Ministerio de Transporte de querer "colgarse" de su figura para ganar notoriedad mediática: "Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios".

Asimismo, Icardi criticó al Gobierno de la Provincia, sugiriendo que deberían enfocarse en mejorar el estado de las calles en lugar de generar controversias en redes sociales. "Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar", afirmó el futbolista.

Finalmente, Icardi aclaró que la licencia argentina debe ser entregada al convertirla en una europea, y concluyó: "Que inhabilitación se quieren inventar Todo por un ratito de chimento".