Santa Fe activó la emergencia hídrica ante El Niño: contrataciones urgentes y un fondo especial

Santa Fe puso en marcha los mecanismos de la emergencia hídrica ante la previsión del fenómeno climático de El Niño. Mediante un decreto firmado por Maximiliano Pullaro, el gobierno provincial dispuso que las compras de bienes y servicios necesarias para prevenir, atender y mitigar sus efectos podrán realizarse a través de procedimientos urgentes.

La emergencia había sido declarada por la Legislatura mediante la Ley 14.477. Alcanza a todo el territorio provincial hasta el 30 de abril de 2027 y puede ser prorrogada por el Ejecutivo durante otros seis meses. El decreto, fechado el 18 de septiembre, reglamenta las contrataciones y el uso del fondo previsto en esa norma.

En sus fundamentos, el gobierno cita un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional sobre el desarrollo de El Niño, asociado a lluvias superiores a los valores normales y al riesgo de anegamientos, crecidas y excesos hídricos. La decisión administrativa se suma a un esquema de prevención que la provincia ya venía desplegando con obras y coordinación entre organismos.

Compras urgentes y un fondo para la emergencia

Las contrataciones vinculadas con la emergencia se regirán por un reglamento provincial que contempla licitaciones aceleradas y contrataciones directas. Según el decreto, esos procedimientos deberán mantener resguardos de transparencia, concurrencia y razonabilidad de precios. Podrán utilizarlos los organismos provinciales que tengan a su cargo medidas de prevención o respuesta.

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La norma también habilita al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, a asignar los recursos del Fondo de Emergencia Hídrica, creado por la ley. Esa cuenta podrá recibir partidas provinciales, aportes específicos del Tesoro nacional y otros recursos destinados a la emergencia. El decreto no establece un monto inicial ni adjudica obras: organiza las herramientas administrativas para financiar y contratar las acciones que se dispongan.

Obras y coordinación antes de las lluvias

En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas viene ejecutando intervenciones para mejorar el escurrimiento. En el departamento Iriondo, la provincia informó 14 acciones en nueve localidades, entre trabajos terminados, otros en marcha y nuevas intervenciones. Incluyen limpieza de canales y cunetas, alcantarillas y desagües. Entre las obras en ejecución figuran cuatro alcantarillas en el canal Bajo Larguía, en Totoras; también se firmó un convenio para limpiar y reacondicionar diez kilómetros del canal Serodino. La limpieza integral de los 31 kilómetros del arroyo Cañada de Gómez fue anunciada como una tarea próxima a comenzar.

La preparación también tiene un frente de coordinación. En julio, Santa Fe presentó ante una mesa federal su plan de prevención y respuesta para El Niño 2026/2027. Allí, la Secretaría de Protección Civil repasó obras hídricas y viales, limpieza de canales, alteo de defensas e incorporación de maquinaria, además del trabajo con municipios y comités de cuenca para organizar la respuesta ante posibles emergencias.