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Milei designa al Comodoro Lencina como nuevo Subsecretario de Ciencia y Tecnología

El Comodoro César Oscar Lencina asumirá el cargo tras la renuncia del licenciado José Luis Acevedo, quien dejó su puesto recientemente.

22/09/2026 | 07:07Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – El presidente Javier Milei nombró al Comodoro César Oscar Lencina como nuevo Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La designación fue comunicada a través del Decreto 1056/2026, el cual fue publicado este martes en el Boletín Oficial y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. En el mismo decreto se aceptó la renuncia del licenciado José Luis Acevedo al mencionado cargo.

El texto del decreto expresa: "Agradécese al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo", y está firmado por el presidente y el jefe de Gabinete, Diego César Santilli.

Asimismo, en el Decreto 1057/2026, también firmado por Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se nombró al ingeniero Francisco José Hormaeche como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, un organismo que opera en el ámbito de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, con efecto a partir del 8 de septiembre de 2026.

Lectura rápida

¿Quién fue designado como Subsecretario de Ciencia y Tecnología?
El Comodoro César Oscar Lencina fue nombrado por el presidente Javier Milei.

¿Qué sucedió con José Luis Acevedo?
El licenciado José Luis Acevedo presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de Ciencia y Tecnología.

¿Qué documento oficial se publicó?
Se publicó el Decreto 1056/2026 en el Boletín Oficial que confirma la designación y la renuncia.

¿Quiénes firmaron el decreto?
El decreto fue firmado por Javier Milei y Diego César Santilli, jefe de Gabinete.

¿Qué otro nombramiento se realizó?
Se designó a Francisco José Hormaeche como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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