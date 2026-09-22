FOTO: Milei designa al Comodoro Lencina como nuevo Subsecretario de Ciencia y Tecnología

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – El presidente Javier Milei nombró al Comodoro César Oscar Lencina como nuevo Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La designación fue comunicada a través del Decreto 1056/2026, el cual fue publicado este martes en el Boletín Oficial y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. En el mismo decreto se aceptó la renuncia del licenciado José Luis Acevedo al mencionado cargo.

El texto del decreto expresa: "Agradécese al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo", y está firmado por el presidente y el jefe de Gabinete, Diego César Santilli.

Asimismo, en el Decreto 1057/2026, también firmado por Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se nombró al ingeniero Francisco José Hormaeche como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, un organismo que opera en el ámbito de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, con efecto a partir del 8 de septiembre de 2026.