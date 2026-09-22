FOTO: El Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires recurre fallo de la jueza Laura de Marinis

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires interpuso un recurso de apelación contra el fallo de la jueza Laura de Marinis, quien determinó la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil y decidió sobreseer a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo.

Los fiscales de la Unidad Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, cuestionaron la decisión de la magistrada y solicitaron su apartamiento de la causa.

La resolución fue emitida el pasado lunes, cuando la jueza eximió de culpa a un adolescente de 14 años, que ya es considerado punible según el nuevo régimen penal juvenil, argumentando que el artículo 1º de la Ley 27.801 era inconstitucional.

El caso involucra a M.I.A., un menor que enfrentaba cargos por tentativa de robo en flagrancia el 10 de septiembre, junto a otros tres individuos, siendo el único que recibió el sobreseimiento.

Ante la controversia generada por esta decisión, el Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº3 emitió un comunicado aclarando que "la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la resolución se limita a este caso específico y a este adolescente, considerando las circunstancias particulares del expediente".

Asimismo, enfatizaron que "la resolución no implica una declaración general de inconstitucionalidad de la ley, sino que se basa en el análisis de su aplicación en este contexto judicial específico".