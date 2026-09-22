FOTO: Indignación en Mar de Ajó: enfermeros trasladan a un hombre y cae de la camilla

Mar de Ajó, Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- En un episodio que ha generado controversia, un hombre cayó al pavimento mientras era trasladado en camilla hacia una ambulancia en la localidad bonaerense de Mar de Ajó. El hecho fue registrado por vecinos y se volvió viral, desatando la indignación de la comunidad.

El incidente ocurrió en el barrio Villa Clelia, en la intersección de las calles Ascasubi y Azopardo. Se había desplegado un operativo tras recibir reportes de que un hombre, residente en la zona, no había salido de su casa durante varios días.

En el video que circula en redes, se observa claramente cómo el paciente es llevado en camilla hacia la ambulancia, la cual se encontraba detenida con las puertas traseras abiertas. Sin embargo, al intentar girar la camilla para ingresar al hombre al vehículo, la misma perdió estabilidad y el paciente cayó al suelo.

El personal de salud reaccionó rápidamente, levantando al hombre y colocándolo nuevamente sobre la camilla. Con la colaboración de bomberos y policías, continuaron con el traslado del paciente.

La situación ha suscitado críticas entre los testigos del procedimiento. Además de la caída, algunos vecinos cuestionaron las condiciones en que se realizó el traslado, señalando que el hombre podría haber quedado parcialmente expuesto durante el proceso.

Hasta el momento, no se ha divulgado información oficial sobre el estado de salud del paciente tras este incidente.