La Selección argentina se prepara para la despedida de Messi en la próxima fecha FIFA

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- Los jugadores argentinos continúan arribando desde Europa para sumarse a la concentración de la Selección argentina en el predio de Ezeiza, con el objetivo de preparar los tres partidos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Precisamente, Benín será el partido que conllevará una pizca más de emoción y nostalgia y quedará en la memoria e historia del mundo futbolero, debido a que será el encuentro en el que Lionel Messi disputará sus últimos minutos vestido con la camiseta celeste y blanca, la cual será un homenaje a este mismo partido y que él presentó en un video publicado en sus redes.

Por este motivo, los jugadores que llegaron este lunes y martes, como Julián Álvarez, Cristian "Cuti" Romero, Juan Musso y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid; Lisandro "Licha" Martínez y Gerónimo Rulli desde Manchester; Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Santiago Castro, desde la Roma, se expresaron al bajar de los aviones describiendo el significado que tiene Lionel con la camiseta argentina.

Lisandro Martínez: "Sin duda que va a ser muy complicado y triste que sea el último día de Leo; vamos a intentar hacer lo mejor posible para que salga todo bien y pueda disfrutar de su día".

Además, "Licha" no evitó ocultar el recuerdo sobre la final: "Es preferible no recordarlo, pero también hay que destacar el tremendo esfuerzo que se hizo durante la Copa del Mundo; sin dudas que hicimos un gran mundial; nos duele a todos haber perdido una final".

"Cuti" Romero: "Lo vamos a esperar, lo vamos a hacer pasarla bien; obviamente sorprende que después del terrible mundial que hizo ya no esté en la Selección".

Simeone: "Esperemos que el día del 6 no termine más; es un día muy especial, la despedida de nuestro capitán, por la gente, por las tantas alegrías que le dio al país".

Musso: "Fue un poco sorpresivo; no sabíamos que iba a hacer; lo habrá meditado, pensado y seguramente sea lo mejor, es lo que siente, será lo que más feliz le hace. Nosotros hubiéramos querido que sea eterno; vamos a seguir intentando mantener este legado y dejar a la selección en lo más alto como se viene haciendo".

Rulli: "Va a ser muy emotiva, la última de Leo; muy agradecido por ser parte y disfrutarlo desde adentro".

Nico Paz: "Vengo a representar de la mejor manera a la Selección. Para mí Scaloni es muy importante, me hizo debutar; ojalá que siga".

Mastantuono: "Después de Leo, para todos es difícil; es nuestro ídolo y no solo futbolístico para todo el país".

Soulé: "Obviamente creo que se lo merece todo; con el mundial que hizo, siempre está ahí y es el máximo candidato".

Balerdi: "Me había quedado con muchas ganas; por eso estar de vuelta es un nuevo desafío; quería venir para estar en este momento de Leo; es nuestro máximo referente, estar acá es lo mejor que me puede pasar. Todavía no hablé con él, voy a esperar a verlo, me había quedado con ganas por el último mundial".