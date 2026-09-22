La Selección argentina se prepara para la despedida de Messi en la próxima fecha FIFA
El conjunto "Albiceleste" se va armando para disputar la próxima ventana internacional, que contará con la emotiva despedida de Lionel Messi.
FOTO: Lisandro Martínez, Juan Musso y "Cuti" Romero al llegar al predio de Ezeiza.
Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- Los jugadores argentinos continúan arribando desde Europa para sumarse a la concentración de la Selección argentina en el predio de Ezeiza, con el objetivo de preparar los tres partidos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Precisamente, Benín será el partido que conllevará una pizca más de emoción y nostalgia y quedará en la memoria e historia del mundo futbolero, debido a que será el encuentro en el que Lionel Messi disputará sus últimos minutos vestido con la camiseta celeste y blanca, la cual será un homenaje a este mismo partido y que él presentó en un video publicado en sus redes.
Por este motivo, los jugadores que llegaron este lunes y martes, como Julián Álvarez, Cristian "Cuti" Romero, Juan Musso y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid; Lisandro "Licha" Martínez y Gerónimo Rulli desde Manchester; Matías Soulé, Leonardo Balerdi y Santiago Castro, desde la Roma, se expresaron al bajar de los aviones describiendo el significado que tiene Lionel con la camiseta argentina.
Lisandro Martínez: "Sin duda que va a ser muy complicado y triste que sea el último día de Leo; vamos a intentar hacer lo mejor posible para que salga todo bien y pueda disfrutar de su día".
Además, "Licha" no evitó ocultar el recuerdo sobre la final: "Es preferible no recordarlo, pero también hay que destacar el tremendo esfuerzo que se hizo durante la Copa del Mundo; sin dudas que hicimos un gran mundial; nos duele a todos haber perdido una final".
"Cuti" Romero: "Lo vamos a esperar, lo vamos a hacer pasarla bien; obviamente sorprende que después del terrible mundial que hizo ya no esté en la Selección".
Simeone: "Esperemos que el día del 6 no termine más; es un día muy especial, la despedida de nuestro capitán, por la gente, por las tantas alegrías que le dio al país".
Musso: "Fue un poco sorpresivo; no sabíamos que iba a hacer; lo habrá meditado, pensado y seguramente sea lo mejor, es lo que siente, será lo que más feliz le hace. Nosotros hubiéramos querido que sea eterno; vamos a seguir intentando mantener este legado y dejar a la selección en lo más alto como se viene haciendo".
Rulli: "Va a ser muy emotiva, la última de Leo; muy agradecido por ser parte y disfrutarlo desde adentro".
Nico Paz: "Vengo a representar de la mejor manera a la Selección. Para mí Scaloni es muy importante, me hizo debutar; ojalá que siga".
Mastantuono: "Después de Leo, para todos es difícil; es nuestro ídolo y no solo futbolístico para todo el país".
Soulé: "Obviamente creo que se lo merece todo; con el mundial que hizo, siempre está ahí y es el máximo candidato".
Balerdi: "Me había quedado con muchas ganas; por eso estar de vuelta es un nuevo desafío; quería venir para estar en este momento de Leo; es nuestro máximo referente, estar acá es lo mejor que me puede pasar. Todavía no hablé con él, voy a esperar a verlo, me había quedado con ganas por el último mundial".
Lectura rápida
¿Qué evento se está preparando?
La Selección argentina se prepara para la despedida de Lionel Messi durante la próxima fecha FIFA.
¿Quiénes son algunos de los convocados?
Entre los convocados se encuentran Julián Álvarez, Cristian Romero, Juan Musso y Lisandro Martínez.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento?
La despedida de Messi se realizará en el partido contra Benín, programado para el 6 de octubre.
¿Dónde se están concentrando los jugadores?
Los jugadores se concentran en el predio de Ezeiza, en Buenos Aires.
¿Por qué es especial esta fecha FIFA?
Porque marcará el último partido de Lionel Messi con la camiseta argentina, lo que genera gran emoción.
[Fuente: Noticias Argentinas]