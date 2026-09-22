"El Cuti" Romero llegó a Ezeiza para los amistosos de Argentina: "Será lindo jugar en Córdoba"

FOTO: El defensor volverá a jugar en su tierra natal.

FOTO: Los jugadores de la selección arribaron a Ezeiza este martes (Foto: @Argentina)

Varios jugadores de la selección argentina comenzaron a llegar a Ezeiza para afrontar los amistosos de la próxima Fecha FIFA, que tendrá como uno de sus escenarios al estadio Mario Alberto Kempes.

Cristian “Cuti” Romero, quien asumirá la capitanía del equipo tras el retiro de Lionel Messi, habló con Cadena 3 y se refirió a esta nueva etapa del seleccionado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lo vamos a pasar bien como siempre. Después del terrible Mundial que hizo Leo (Messi), será raro que no esté en la Selección. Lo disfrutaremos hasta el último”, expresó el defensor.

"El Cuti" también habló sobre el futuro de Lionel Scaloni y dejó clara su postura: “Esperemos que Scaloni siga. Es la persona principal del armado de la selección”.

El reencuentro después del Mundial

Romero contó además que mantiene el contacto con Messi, aunque prefirió no revelar detalles de sus conversaciones.

“Hablamos por mensaje con Leo. Me guardo para lo privado”, señaló.

La concentración en Ezeiza marcará también el reencuentro de los campeones del mundo después de la última Copa del Mundo, en la que Argentina quedó eliminada en la final.

Entre los futbolistas que ya arribaron se encuentran Lisandro Martínez, Lautaro Martínez, Matías Soulé, Santiago Castro, Leonardo Balerdi, Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli.

Julián Álvarez, por su parte, hizo una parada en Córdoba y se sumará posteriormente al plantel en un vuelo privado.

El regreso del "Cuti" a Córdoba

El primero de los partidos tendrá un significado especial para Romero, que volverá a jugar en Córdoba casi una década después de su debut profesional con Belgrano.

“Será lindo jugar en Córdoba, y, después de casi 10 años de mi debut en Belgrano, volver a Córdoba”, destacó.

Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego jugará ante Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6 de octubre, ambos encuentros en el Monumental. Este último será la despedida de Messi de la selección.