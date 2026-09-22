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Colapinto se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1

El argentino viene de terminar séptimo en el Gran Premio de España, donde protagonizó una de sus mejores actuaciones en la categoría.

22/09/2026 | 14:04Redacción Cadena 3

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Este jueves comienza la actividad en el GP de Azerbaiyán.

FOTO: Este jueves comienza la actividad en el GP de Azerbaiyán.

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine se enfrenta a un nuevo desafío este fin de semana en la Fórmula 1, con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán.

Este evento se desarrolla en el Circuito Callejero de Bakú, que tiene 20 curvas y se extiende por 6,003 kilómetros.

Colapinto participará por tercera vez en Azerbaiyán, donde logró un destacado octavo lugar en 2024. En la edición anterior, no pudo alcanzar su mejor rendimiento debido a problemas con su Alpine, finalizando en el decimonoveno puesto.

Sin embargo, llega a esta competencia con confianza renovada, tras haber terminado en séptima posición en el GP de España, un fin de semana que se considera uno de sus mejores en la categoría.

Desde 2017, el Gran Premio de Azerbaiyán se celebra de forma continua, excepto en 2020, cuando fue cancelado por la pandemia de COVID-19.

Los máximos ganadores en este circuito son el mexicano Sergio "Checo" Pérez (2021 y 2023) y el neerlandés Max Verstappen (2022 y 2025).

Así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es el piloto argentino Franco Colapinto.

¿Dónde se llevará a cabo la competencia?
La competencia se llevará a cabo en el Circuito Callejero de Bakú.

¿Cuándo se realiza el Gran Premio?
El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este fin de semana.

¿Qué puesto logró Colapinto en su última carrera?
Colapinto finalizó séptimo en el GP de España.

¿Desde cuándo se celebra este Gran Premio?
El Gran Premio de Azerbaiyán se celebra desde 2017, excepto en 2020.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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