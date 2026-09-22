Colapinto se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1

FOTO: Este jueves comienza la actividad en el GP de Azerbaiyán.

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine se enfrenta a un nuevo desafío este fin de semana en la Fórmula 1, con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán.

Este evento se desarrolla en el Circuito Callejero de Bakú, que tiene 20 curvas y se extiende por 6,003 kilómetros.

Colapinto participará por tercera vez en Azerbaiyán, donde logró un destacado octavo lugar en 2024. En la edición anterior, no pudo alcanzar su mejor rendimiento debido a problemas con su Alpine, finalizando en el decimonoveno puesto.

Sin embargo, llega a esta competencia con confianza renovada, tras haber terminado en séptima posición en el GP de España, un fin de semana que se considera uno de sus mejores en la categoría.

Desde 2017, el Gran Premio de Azerbaiyán se celebra de forma continua, excepto en 2020, cuando fue cancelado por la pandemia de COVID-19.

Los máximos ganadores en este circuito son el mexicano Sergio "Checo" Pérez (2021 y 2023) y el neerlandés Max Verstappen (2022 y 2025).

Así es una vuelta en el GP de Azerbaiyán

Agencia NA