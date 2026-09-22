La cordobesa Romina Biagioli sufrió un grave accidente en Brasil: "Hoy no puedo ni caminar"

La cordobesa Romina Biagioli sufrió un grave accidente mientras competía en el Ironman 70.3 de San Pablo, en Brasil, y deberá afrontar una extensa recuperación que le impedirá participar del Mundial del próximo año.

El accidente ocurrió durante la etapa de ciclismo. Según relató la deportista en un video en sus redes, en una parte del circuito se desvió de la ruta establecida y fue atropellada por un automóvil.

“En una parte del circuito, comenzando el ciclismo, pasé por una ruta abierta, que no era, y me levantó un auto. Cuando impacté con el piso sabía que iba a ser grave, porque uno ya tuvo accidentes y conoce”, contó.

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Biagioli sufrió varias fracturas y deberá permanecer con muletas durante un tiempo prolongado. Además, este jueves será operada de un dedo meñique en Brasil.

“Estoy con bastante fracturas y será para rato. El jueves me operan el dedo meñique en Brasil. Me están tratando muy bien”, explicó.

La cordobesa también contó que la fractura de cadera, en principio, no requeriría una intervención quirúrgica, aunque la lesión le impedirá entrenar con normalidad durante un largo período.

“La fractura de cadera se supone que suelda sola, pero no puedo pedalear, correr ni nadar. No sé cómo voy a aguantar”, expresó.

Se perderá el Mundial

El accidente también modificó sus planes deportivos. Biagioli tenía previsto competir en el Mundial del próximo año y contaba con el acompañamiento de personas y sponsors para afrontar ese desafío.

“Mucha gente y sponsors me apoyaban para el Mundial, y correspondía explicar por qué no puedo estar presente”, señaló.

A pesar del difícil momento, la deportista agradeció los mensajes que recibió y aseguró que buscará recuperarse para volver a competir.

“Espero tener fuerza y energía para recuperarme pronto y lograr la clasificación de nuevo”, concluyó.