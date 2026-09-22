Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 9°. La humedad se encuentra en un 58%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte y la presión atmosférica es de 1023 hPa.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica algo más baja en las primeras horas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas que irán en aumento. El miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 20°, con cielos mayormente nublados. El jueves 24, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 20°, con pocas nubes. Para el viernes 25, la mínima será de 15° y la máxima de 23°, con cielos parcialmente nublados. Finalmente, el sábado 26 se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras.