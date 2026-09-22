"El Chiqui" Tapia cumple 59 años: el saludo de Cavagliatto y de Barracas Central
El titular de AFA celebra este martes un nuevo aniversario de su natalicio. Entre otros, le mandaron saludos la propia casa madre del fútbol argentino, el presidente de Instituto y el club que lo identifica.
22/09/2026 | 12:04Redacción Cadena 3
FOTO: Cavagliatto y "El Chiqui" Tapia.
Claudio “Chiqui” Tapia cumple 59 años este martes y recibió distintos saludos por parte de instituciones y dirigentes vinculados al fútbol argentino.
Entre ellos se destacó el mensaje de Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, quien utilizó sus redes sociales para saludar al titular de la Asociación del Fútbol Argentino.
También Barracas Central, club con el que Tapia mantiene una fuerte identificación, le dedicó un mensaje especial por su cumpleaños con un video.
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La propia AFA se sumó a los saludos para el dirigente, que este martes celebra un nuevo aniversario de su natalicio.
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Lectura rápida
¿Quién cumple años?
Claudio “Chiqui” Tapia cumple 59 años este martes.
¿Quiénes lo saludaron?
Recibió saludos de Juan Manuel Cavagliatto, Barracas Central y la AFA.
¿Qué hizo Barracas Central?
El club le dedicó un mensaje especial por su cumpleaños con un video.
¿Qué mensaje envió la AFA?
La AFA también lo saludó en sus redes sociales con un mensaje de cumpleaños.
¿Cuándo celebra su cumpleaños?
Tapia celebra su cumpleaños el 22 de septiembre.