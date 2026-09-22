"El Chiqui" Tapia cumple 59 años: el saludo de Cavagliatto y de Barracas Central

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Claudio “Chiqui” Tapia cumple 59 años este martes y recibió distintos saludos por parte de instituciones y dirigentes vinculados al fútbol argentino.

Entre ellos se destacó el mensaje de Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto, quien utilizó sus redes sociales para saludar al titular de la Asociación del Fútbol Argentino.

También Barracas Central, club con el que Tapia mantiene una fuerte identificación, le dedicó un mensaje especial por su cumpleaños con un video.

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La propia AFA se sumó a los saludos para el dirigente, que este martes celebra un nuevo aniversario de su natalicio.

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