Boca vuelve a los entrenamientos tras el triunfo ante San Lorenzo y se prepara para Racing

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- Con la satisfacción que brindan las victorias en clásicos, pero sin espacio para el descanso, el plantel profesional de Boca retoma esta tarde las prácticas en su predio de Ezeiza.

Luego de una sólida victoria por 2 a 0 frente a San Lorenzo en el nuevo Gasómetro, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena inician una semana crucial: la hoja de ruta destaca el importante partido de este domingo ante Racing en la Copa Argentina, mientras la institución aguarda la decisión de la AFA sobre el encuentro con Unión de Santa Fe.

El enfrentamiento de eliminación directa contra la "Academia" se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. En Boca son conscientes de la importancia del encuentro: la Copa Argentina es uno de los objetivos más relevantes de este semestre y el cuerpo técnico se esfuerza por alinear a los mejores jugadores.

La atención principal está centrada en Leandro Paredes, quien padece una molestia persistente en el isquiotibial izquierdo; aunque ha sumado minutos en el campo, el plan es aprovechar estos días para acondicionarlo físicamente de manera definitiva.

Por otro lado, Ayrton Costa ya recibió el alta médica de su desgarro y se entrena junto al grupo, mientras que Marco Pellegrino se encuentra en la etapa final de su recuperación muscular.

La lista de jugadores en observación incluye a Malcom Braida, quien se recupera de una contractura severa, y al juvenil Milton Delgado, que sufre una molestia muscular.

Con las altas médicas en progreso y el plan de juego en desarrollo, Boca reanuda las prácticas con la vista en Rosario, que será la primera gran prueba en este tramo decisivo de la Copa Argentina. Cabe destacar que ya cuentan con una baja confirmada: Álvaro Montero no podrá jugar debido a su convocatoria por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para el seleccionado de Colombia, que disputará partidos amistosos en los Estados Unidos. Su lugar será ocupado por Leandro Brey.