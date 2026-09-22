Un sicario rosarino había encontrado refugio en Córdoba

Por Juan Federico

Otra vez Córdoba se convirtió en refugio de un sicario asociado a las violentas bandas que supieron sembrar el terror en la ciudad de Rosario. El sábado último, en villa La Tablita, un asentamiento ubicado en los márgenes de barrio Ciudad Evita, al sudeste de la Capital cordobesa, fue detenido Pablo Manuel Alberto Añazco, un joven que hoy tiene 24 años y sobre el que pesaba una recompensa de 10 millones de pesos, difundida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Desde fines de 2022, Añazco era buscado ya que se lo acusado de haber sido uno de los sicarios que el 24 de noviembre de 2022 abrió fuego en contra de un grupo de personas que estaban en el ingreso a barrio Fonavi, de Rosario. En aquella balacera, asesinaron a Valentín Solís (15) y Eric Luis Galli (14).

Según la causa, un grupo llegó hasta una escalera del edificio ubicado en Rouillón y Seguí, en la zona oeste de la ciudad santafesina, donde se encontraban reunidos tres adolescentes y efectuó al menos 17 disparos: Solís y Galli murieron en el lugar, mientras que el tercer joven logró salir ileso.

La fiscal Carla Ranciari, a cargo de la investigación, determinó que el ataque apuntaba en realidad a ese tercer joven y que formó parte de una trama de violencia territorial, en la que se utilizaba a menores para ejecutar balaceras por encargo de personas privadas de la libertad vinculadas a organizaciones criminales.

Las cámaras de seguridad privadas del complejo fueron una de las principales pruebas para reconstruir la secuencia e identificar a los involucrados.

Franco Daniel Saavedra, el otro imputado adulto, ya fue juzgado: en marzo de este año recibió una condena a prisión perpetua como coautor del hecho. Un tercer partícipe era menor de edad al momento del crimen y su situación quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores. Añazco, en cambio, continuaba prófugo desde hacía casi cuatro años.

Hasta que este sábado, en un trabajo en conjunto entre la división Homicidios de la Policía de Córdoba y la DIO, que depende de la Policía Judicial, fue detenido en la vía pública de villa La Tablita, de la ciudad de Córdoba. Los detectives cordobeses llegaron hasta él luego de recibir una comunicación de sus pares santafesinos, que les aportaron algunos datos que les indicaban que el prófugo se estaba refugiando en la provincia.

De acuerdo a los datos que manejaban los sabuesos que fueron tras sus pasos, en Córdoba Añazco se movía utilizando una identidad falsa. Si bien no tendría familiares directos en la ciudad, se intenta determinar ahora con quién se estaba refugiando y a través de qué vínculos.

La detención vuelve a poner al descubierto la línea invisible que ya se ha trazado, en otras oportunidades, entre estas violentas bandas rosarinas y la provincia de Córdoba.

Esteban Lindor Alvarado, considerado uno de los narcos más importantes y peligrosos de Rosario, que tiempo atrás fue noticia nacional por planear una cinematográfica fuga carcelaria que hasta incluía la utilización de un helicóptero, en 2019 fue detenido en un camping de Embalse.

Un exmano derecha de Alvarado, Luis Medina, que fue ejecutado junto a su novia por sicarios en 2013 en un auto que recibió una lluvia de casi 20 balazos, había tenido estrechos vínculos con un narco de Río Cuarto, Córdoba, Claudio Torres, conocido como "el Zar de la Droga", quien también murió en un ataque a balazos en 2019.

"Medina le decía que tenía una línea abierta, con la Policía de Santa Fe comprada, que podían llevar y traer la cocaína juntos", supo contar a Cadena 3 el fiscal Matías Edery sobre aquellos mensajes.

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Alvarado ya tenía otros tentáculos en tierras cordobesas. Su medio hermano Gustavo Ramos, considerado una pieza clave de la organización, fue condenado en 2009 acusado de integrar una banda que ingresaba droga en avionetas que aterrizaban en Córdoba. En aquella causa que se llevó adelante en la Justicia Federal de Córdoba también recibió una pena de cárcel el expiloto de rally y productor agropecuario de Jesús María Mario Vicente Baldo.

En 2023, en tanto, en el exclusivo country Loma de la Carolina, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, Gendarmería atrapó a Fabián Gustavo “Calavera” Pelozo, sindicado de ser un presunto narco mayorista, una especie de CEO, de una banda aún más grande que abastecía a los capos de Rosario y alrededores.

“La droga, proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, era transportada en avionetas que hacían escala en Paraguay y desembarcaban la carga en los centros de acopio. Los detenidos eran encargados de coordinar la logística en ambas provincias como así también de los posibles lugares de acopio de estupefaciente”, se explicó desde Gendarmería. Una de las pistas principales fue descubierta en un campo de Monte Maíz.

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Se sospecha que esta banda estuvo detrás del contrabando de casi 1.500 kilos de cocaína que en 2022 fueron secuestrados contenedores detectados en puertos de Brasil y Países Bajos. La droga había sido camuflada entre medio de centenares de kilo de maní que habían sido adquiridos a una firma de General Deheza.

La pesquisa lejos estuvo de detenerse en aquel momento. Dos años después, en Córdoba, en una vivienda de calle Madariaga 7361, a un paso de la avenida Ricardo Rojas, en Argüello, fue detenido el suegro de "Calavera", Mario Ércoli Navarro, a quien le secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok y más de tres millones y medio de pesos en moneda nacional y dólares, según apuntaron las fuentes consultadas.

En tanto, en un domicilio ubicado en la planta baja de un moderno complejo de Juan Neper 5411, en barrio Villa Belgrano, fue detenida la esposa de "Calavera", Agustina Ayelén Ércoli Navarro.

Allí se incautaron un Volkswagen Golf, más de seis mil dólares, 1.500.000 pesos y diversos aparatos electrónicos, entre otros elementos.

A poco más de una cuadra, sobre la misma calle, también se allanó un local comercial, "La Vaquita", que según la investigación hacía poco tiempo Agustina Ércoli Navarro había adquirido de manera completa: pagó fondo de comercio, la mercadería y continuó con los mismos empleados.

En esta causa por lavado de dinero asoma una impresionante cantidad de inversiones que los familiares de "Calavera" habían realizado en la provincia de Córdoba, sin ser detectados por ningún radar local.

Pero no sólo llegaron a Córdoba aquellos delincuentes vinculados a Lindor Alvarado. También la provincia se convirtió en refugio de lugartenientes de la banda enemiga, “Los Monos”.

En las diferentes investigaciones de la Justicia rosarina se han descubierto, también, a sicarios de Los Monos invirtiendo en departamentos en Córdoba, además de otros desarrollos inmobiliarios en los que esta banda habría lavado dinero.

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Uno de los casos más conocidos ocurrió en septiembre de 2018, cuando fue detenido en barrio Güemes, de la Capital cordobesa, Emiliano "Jija" Avejera, exjefe de la barra brava de Newell''s y presunto sicario de "Los Monos".

Estaba prófugo y era buscado por el crimen de Jonatan "Bam Bam" Funes, cometido el 5 de febrero de 2018 en las inmediaciones de la cárcel de Piñero, Santa Fe. Se trató de una de las ejecuciones más impactantes en medio de la guerra narco rosarina: cuando Funes regresaba en su Audi A3 de visitar a sus hermanos presos, fue interceptado en plena autopista, por una camioneta que le cerró el paso. Allí, los sicarios lo acribillaron, mientras le decían a su novia, testigo de todo lo ocurrido, que la iban a dejar con vida para que contara lo que acababa de vivir.

Finalmente, Emiliano “Jija” Avejera, Enrique “Cable” Solís y José Pucheta terminaron condenados a prisión perpetua acusados de haber conformado una célula de gatilleros que habrían estado detrás de al menos seis homicidios entre 2016 y 2018 en Rosario. En al menos dos de estos casos, se señaló en la investigación judicial, los sicarios se confundieron de víctimas.