La curiosa confesión del 'Dibu' Martínez sobre Messi y la Selección argentina

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El arquero Emiliano "Dibu" Martínez vivió un momento inusual al admitir que creía que Lionel Messi ya se había retirado de la Selección argentina.

En su llegada al país, el "Dibu" fue preguntado sobre el retiro del astro rosarino y sorprendió al confesar: "Pensé que ya se había retirado". Sin embargo, destacó: "Tener la posibilidad de retirarse en la Argentina es un sueño para él y esperemos que sea un lindo día".

Respecto a la continuidad del director técnico Lionel Scaloni, Martínez indicó no tener "ni idea" sobre la decisión que se tome, aunque aclaró: "Es un tema suyo y de su equipo de trabajo y lo vamos a apoyar en lo que decida".

Otro de los temas que abordó el actual arquero del Chelsea fue el del recambio, señalando que "los que están no son chicos nuevos, sino chicos que ya han estado" y confesó: "Nos va a quedar la espina por mucho tiempo" tras la caída frente a España en la final del Mundial 2026.

Finalmente, expresó que no se ve como candidato "ni loco" a ganar el Premio Yashin a mejor arquero del mundo, aunque sí considera a Messi un firme candidato al Balón de Oro.

La Selección argentina se prepara para tres amistosos durante la próxima fecha FIFA. El primero será contra Bolivia el 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, el 3 de octubre se enfrentará a Burkina Faso y, solo tres días después, será la despedida de Lionel Messi en el encuentro contra Benín.