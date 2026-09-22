Fuerte rechazo al fallo de la jueza Marinis: "No se puede aplicar la ley de manera antojadiza"

FOTO: El Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires recurre fallo de la jueza Laura de Marinis

La exjueza del Departamento Judicial Zárate-Campana y actual integrante de la ONG Usina de Justicia, Raquel Slotolow, cuestionó la decisión de la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis de declarar inconstitucional el artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

En diálogo con Cadena 3, Slotolow sostuvo que la resolución parte de una interpretación que, a su entender, termina dejando desprotegidos tanto a las víctimas como a los propios menores involucrados en hechos delictivos.

“Liberar a un menor y sacarlo a la calle no es cuidarlo. Lo que te permite esta ley es cuidarlo”, afirmó la exmagistrada, quien sostuvo que el régimen contempla distintas herramientas de intervención y que la detención debe ser utilizada como “última ratio” frente a delitos graves.

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Según Slotolow, el objetivo del nuevo régimen no es disponer automáticamente el encierro de los adolescentes desde los 14 años, sino establecer mecanismos de abordaje, seguimiento y responsabilidad frente a determinados delitos.

“Cuidarlo, monitorearlo, controlarlo, que participe en la familia si es que hay un entorno saludable”, enumeró la integrante de Usina de Justicia al referirse a las alternativas que, según su interpretación, contempla la normativa.

Críticas al fallo de la jueza De Marinis

Slotolow cuestionó particularmente que la magistrada haya declarado inconstitucional el artículo 1 del régimen y consideró que los jueces deben aplicar las leyes vigentes, aun cuando no compartan su contenido.

“He trabajado en la Justicia 43 años, he sido casi 20 años juez en el Departamento Judicial de Zárate-Campana, y evidentemente debemos aplicar las leyes que están vigentes, nos gusten o no nos gusten”, señaló.

En ese sentido, agregó: “No se puede caprichosamente torcer la aplicación de las leyes y declarar alegremente la inconstitucionalidad con la gravedad institucional que implica declarar inconstitucional una ley”.

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Usina de Justicia pidió el juicio político de De Marinis por supuesto mal desempeño, según explicó Slotolow durante la entrevista. La organización sostiene que la magistrada no puede dejar de aplicar una norma por no compartir su contenido.

La exjueza también cuestionó el concepto de “menores en conflicto con la ley” utilizado en el debate y sostuvo que, en los casos de delitos, se trata de conductas que infringen la legislación penal.

“El interés superior del niño” y las víctimas

Otro de los ejes de la crítica de Slotolow fue el tratamiento de las víctimas en la resolución. Según relató, el fallo menciona que la persona damnificada sufrió un “mini estrés”, expresión que cuestionó con dureza.

“No sufrió un mini estrés. Lo atacaron cuatro menores, uno de 13, este de 14 por el que se pronunció y dos de 16”, sostuvo.

La integrante de Usina de Justicia afirmó que el debate sobre el interés superior del niño también debe contemplar los derechos de quienes sufren los delitos.

“El interés superior del niño no es el interés de los delincuentes, también es el interés de las víctimas y de los ciudadanos”, afirmó.

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Slotolow señaló además que, desde su perspectiva, el nuevo régimen busca evitar que adolescentes involucrados en delitos continúen una trayectoria delictiva hasta llegar a la adultez.

Su cuestionamiento al argumento del adolescente

Durante la entrevista, la exmagistrada también se refirió a la declaración del adolescente, quien habría manifestado que desconocía la existencia del nuevo régimen penal juvenil.

Slotolow interpretó ese dato como una muestra de que el menor consideraba que no podía ser responsabilizado penalmente por su edad. “Como yo no sabía que podían imputarme a los 14, yo seguí robando porque creí que no me iba a pasar nada”, planteó, como interpretación de sus dichos.

También cuestionó que se considere que un adolescente que huye del lugar del hecho no comprende la gravedad de su conducta. “¿Por qué huyen del lugar del hecho? Significa que tienen conciencia de que lo que están haciendo no es acorde a la ley”, afirmó.

El planteo sobre el rol de los jueces

Consultada sobre si una jueza puede ordenar intervenciones sociales o comunitarias para un adolescente sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, Slotolow sostuvo que los magistrados pueden disponer la intervención de organismos estatales cuando la ley lo contempla, pero no dejar sin efecto el artículo que consideran inadecuado.

“Ella lo que puede hacer es aplicar la ley, y si es necesario que intervengan determinadas instituciones, ordenar a esas instituciones que se hagan cargo de acuerdo a lo que indica la ley. No declarar la inconstitucionalidad del artículo que no le gusta”, sostuvo.

La exjueza cerró la entrevista defendiendo la postura de Usina de Justicia, organización que, según explicó, trabaja en la defensa de los derechos de las víctimas. “A veces sobre el título de proteger se esconde impunidad y se esconde que los ciudadanos no tengamos a nadie que nos proteja”, afirmó.

Entrevista de Ahora País.