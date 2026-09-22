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Un caza F-16 de Estados Unidos se accidentó cerca de una base en Alemania, el piloto se eyectó con éxito

Las autoridades del distrito aún no han proporcionado detalles sobre el accidente ni la dinámica del suceso, informó la administración local.

22/09/2026 | 13:50Redacción Cadena 3

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Un caza F-16 de Estados Unidos se estrelló cerca de una base en Alemania.

FOTO: Un caza F-16 de Estados Unidos se estrelló cerca de una base en Alemania.

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Un caza F-16 se accidentó en las cercanías de la base estadounidense de Spangdahlem, ubicada en la región de Eifel, en el estado de Renania-Palatinado, al oeste de Alemania. Según lo comunicado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el piloto logró eyectarse y se encuentra recibiendo atención médica.

Tras el siniestro aéreo en las proximidades de la base aérea de Spangdahlem, se movilizaron equipos de bomberos y unidades de respuesta a emergencias del distrito de Eifel-Bitburg-Prüm, quienes confirmaron que una persona resultó herida en el incidente.

Las autoridades del distrito aún no han podido ofrecer información detallada sobre la dinámica del accidente ni otros aspectos del evento, según declaraciones de la administración distrital, reportadas por el sitio DW y la Agencia Noticias Argentinas.

En Spangdahlem, se encuentra un escuadrón de cazas F-16 que consta de aproximadamente 20 aviones. Esta flota aérea apoya misiones de la Fuerza Aérea estadounidense y de la OTAN a nivel global, siendo el núcleo de la actividad de la base. La instalación alberga alrededor de 5.000 empleados, tanto militares como civiles, junto a sus familiares. Además, entre 700 y 800 alemanes también son empleados en esta base.

El último incidente similar tuvo lugar en octubre de 2019, cuando un caza F-16 estadounidense se estrelló en una zona boscosa cerca de la base, específicamente en Zemmer-Rodt, en el distrito de Tréveris-Saarburg. En esa ocasión, el piloto también se eyectó con éxito y sufrió solo heridas leves. Ese mismo año, se registraron otros accidentes con dos Eurofighter alemanes.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos opera en Spangdahlem desde mediados de la década de 1950. Junto con la base de Ramstein, situada cerca de Kaiserslautern, en el Palatinado, se considera una de las instalaciones más relevantes para el ejército estadounidense en Alemania.

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
Un caza F-16 se estrelló cerca de la base Spangdahlem en Alemania.

¿Quién estuvo involucrado?
El piloto del caza F-16, quien logró eyectarse y está a salvo.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el 22 de septiembre de 2026.

¿Dónde sucedió?
En las inmediaciones de la base aérea estadounidense de Spangdahlem, Alemania.

¿Por qué es relevante?
Este incidente destaca la importancia de la base y la operación de cazas F-16 en la región.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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