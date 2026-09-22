Murió un famoso cantante brasileño al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en Santa Catarina

FOTO: Geraldo Antônio de Carvalho, más conocido como Rick, tenía 59 años.

FOTO: El helicóptero fue encontrado tras 24 horas de búsqueda (O Globo).

Los restos del helicóptero en el que viajaban el reconocido cantante brasileño Rick, el empresario Bruno Avelar y el director de cine Paulo Soares fueron localizados este martes en una zona de tupida vegetación en la Serra de Santa Catarina, Brasil.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los cinco ocupantes —incluidos el piloto y el copiloto— sobrevivió al impacto.

La búsqueda de la aeronave, un Bell 430 fabricado en 2001 que contaba con certificación vigente de la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) hasta 2027, se extendió por casi 24 horas tras su desaparición el lunes.

El operativo de rescate desplegó a cerca de 40 rescatistas, perros adiestrados, más de una decena de vehículos y drones con cámaras térmicas, en medio de complejas condiciones meteorológicas marcadas por una densa neblina.

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Entre las víctimas fatales se encuentra Rick (Geraldo Antônio de Carvalho, de 59 años), emblemática figura de la música sertaneja al frente del dúo Rick & Renner, quien deja a su esposa tras 30 años de relación y dos hijos.

También falleció el empresario y especialista en networking Bruno Avelar, de 41 años, referente del proyecto "El poder de las redes de contactos", cercano al entorno del futbolista Neymar y quien se había casado un mes antes de la tragedia.

La nómina de pasajeros se completaba con el director cinematográfico Paulo Soares y los dos miembros de la tripulación.

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