Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 22 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de overcast clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 11°, y la humedad se encuentra en un 59%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2.68 m/s desde el sur, y la presión atmosférica es de 1024 hPa.

El clima hoy martes 22 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 6° y la máxima alcance los 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad moderada, y la humedad se mantendrá en niveles cómodos. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica lo siguiente: el miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima de 21°, con cielos parcialmente nublados. El jueves 24, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 26°, con cielos nublados. El viernes 25, la mínima será de 14° y la máxima de 31°, con pocas nubes. El sábado 26, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielos nublados. Finalmente, el domingo 27, la mínima será de 20° y la máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras.