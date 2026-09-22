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"Pity" Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio en Chacarita

El siniestro sucedió en una estación de servicio ubicado en la intersección de las avenidas Jorge Newberry y Corrientes. La defensa del músico confirmó que agarró el auto en la madrugada y se lo llevó sin avisar.

22/09/2026 | 11:54Redacción Cadena 3

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Cristian "Pity" Álvarez chocó este martes en el barrio porteño de Chacarita con otro auto. Pese al siniestro vial, se encuentra en buen estado de salud. Todo sucedió en una estación de servicio ubicado en la intersección de las avenidas Jorge Newberry y Corrientes.

Sebastián Quejeiro, defensa del músico, confirmó que Álvarez agarró el auto en la madrugada y se lo llevó sin avisar.

Según denunció el damnificado, de 24 años y que conducía un auto Peugeot 208, al querer retirarse de la estación de servicio donde estaba cargando combustible, un vehículo VW Bora "realizó una mala maniobra e impactó contra su rodado, provocándole daños en ambas puertas y la parte delantera del lado del acompañante".

El conductor indicó en su denuncia que supo que se trataba del artista cuando le pidió los datos, aunque Álvarez se retiró del lugar sin aportar ninguna documentación personal ni del vehículo.

En la comisaría se solicitó por sistema la pertenencia del dominio del Bora encontrándose registrado a nombre de Cristian Gabriel Alvarez Congiú, conocido como "Pity Alvarez".

En el caso tomó intervención la Unidad Flagrancia Norte. No se registraron heridos.

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Lectura rápida

¿Quién estuvo involucrado en el accidente? Cristian "Pity" Álvarez estuvo involucrado en el accidente.

¿Dónde ocurrió el siniestro? Ocurrió en el barrio porteño de Chacarita, en una estación de servicio en la intersección de Jorge Newberry y Corrientes.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este martes.

¿Qué ocurrió con el otro conductor? El otro conductor, de 24 años, denunció que su auto Peugeot 208 fue dañado por el VW Bora de Álvarez.

¿Se registraron heridos? No, No se registraron heridos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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