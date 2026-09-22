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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

El sorteo número 5474 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 22 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1654, correspondiente a "A primera (La Vaca)".

22/09/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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El número de sorteo es 5474, correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizado el martes 22 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1654, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Vaca).
1° 1654
2° 5893
3° 2117
4° 3832
5° 8009
6° 5497
7° 9891
8° 8354
9° 0246
10° 6315
11° 7286
12° 2196
13° 7886
14° 6148
15° 8912
16° 8135
17° 8961
18° 6855
19° 2934
20° 9653

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5474 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 22 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1654, que representa "A primera (La Vaca)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en Cadena 3.

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