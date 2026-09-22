Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

El número de sorteo es 5474, correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizado el martes 22 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1654, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Vaca).

1° 1654

2° 5893

3° 2117

4° 3832

5° 8009

6° 5497

7° 9891

8° 8354

9° 0246

10° 6315

11° 7286

12° 2196

13° 7886

14° 6148

15° 8912

16° 8135

17° 8961

18° 6855

19° 2934

20° 9653

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 5474 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El martes 22 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 1654, que representa "A primera (La Vaca)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?

Los resultados están disponibles en Cadena 3.