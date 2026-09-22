Falleció Tulio Crespi, pionero del automovilismo argentino y creador de icónicos vehículos

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El reconocido constructor, diseñador y piloto Tulio Crespi falleció a los 88 años, tras más de seis décadas dedicadas al automovilismo argentino y a la creación artesanal de autos de competición.

Crespi se convirtió en un referente del automovilismo nacional, siendo responsable de modelos emblemáticos como el Tulia 1 y el Petiso-Torino, así como de miles de vehículos que salieron de su fábrica en Balcarce.

Su pasión por los automóviles comenzó en su juventud, influenciado por su hermano Humberto "Nenín" Crespi, quien lo introdujo al mundo de las carreras. En 1961, instaló su primer taller en Palermo Viejo, y dos años después, construyó el Tulia 1, un monoposto inspirado en un pequeño NSU, que marcó el inicio de su carrera como constructor.

El 22 de marzo de 1963, Crespi hizo su debut como piloto en el Autódromo General San Martín, ganando la carrera con el vehículo que había fabricado en su taller.

Posteriormente, desarrolló monopostos y chasis para diversas categorías nacionales, destacándose especialmente en la Fórmula Renault, donde su apellido dejó una huella importante en la historia del automovilismo.

Uno de sus trabajos más memorables fue la creación del Petiso, que surgió tras la llegada de un Torino de Nasif Estéfano a su taller, casi totalmente destruido tras un accidente en 1967. En lugar de repararlo, Crespi transformó su carrocería, creando un vehículo con una silueta completamente renovada.

Este trabajo dio lugar a los autos de calle Tulia GT y Tulieta GT, y su talento trascendió fronteras al presentar sus vehículos en el Salón del Automóvil de París de 1976.

En la década de 1980, bajo la recomendación de Juan Manuel Fangio, Crespi trasladó su actividad a Balcarce, donde estableció una fábrica en la Ruta 226, desde donde continuó su labor de construcción de chasis, monopostos y autos de competición.

La familia Crespi se unió al proyecto, con sus hijos incorporándose a la empresa, y juntos continuaron con el diseño y fabricación de vehículos. Hasta 2024, se contabilizaban más de 2.000 autos construidos por Crespi Competición, que participaron en categorías como Turismo Carretera y TC2000.

El proyecto que llevó los autos de Crespi a Netflix

Uno de sus últimos trabajos tuvo un impacto internacional. Crespi y su familia participaron en la construcción de los vehículos utilizados en la serie "Senna", que aborda la vida del piloto brasileño Ayrton Senna.

La familia construyó 22 réplicas de autos que fueron utilizados por Senna y sus competidores, abarcando diferentes etapas de su carrera, desde la Fórmula Ford hasta la Fórmula 1. Este proyecto incluyó la fabricación de chasis a escala real y la definición de componentes mecánicos, suspensiones, frenos y motores para las filmaciones.

Antes de su fallecimiento, Crespi dejó una carta en la que pidió ser recordado no por su enfermedad, sino por la vida que llevó. En ella se definió como "un laburante del fierro" y expresó su gratitud a su familia, empleados, proveedores y pilotos.

"Viví 88 años haciendo exactamente lo que amé. ¿Cuánta gente puede decir eso?", afirmó Crespi, quien también aseguró que su fábrica quedaría en manos de sus hijos para continuar su legado. "Sigan haciendo ruido. Sigan armando autos en talleres chiquitos pensando que pueden ganarle a los grandes, porque yo pude y lo hice", concluyó en su emotiva despedida.