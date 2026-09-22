El papa León XIV se reunirá con sobrevivientes de abusos en Francia ante crecientes críticas

FOTO: El papa se reunirá en Francia con sobrevivientes de abusos ante críticas y exigencias de acción

PARÍS — En su visita de cuatro días a Francia que comienza el viernes, el papa León XIV se reunirá en privado con siete sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por sacerdotes y otro personal católico. Este encuentro será observado con atención por críticos que sostienen que la Iglesia no ha hecho lo suficiente para abordar el problema de los abusos.

La reunión está programada para el domingo en Lourdes, uno de los sitios de peregrinación más relevantes del catolicismo. Sin embargo, algunos grupos de sobrevivientes han criticado la elección de los participantes, al considerar que no se trata de representantes de organizaciones consolidadas en la lucha contra los abusos.

Las siete personas que se reunirán con el papa manifestaron en un comunicado conjunto que no buscan representar a todos los sobrevivientes. "Entablar un diálogo no significa avalar", indicaron. "Ser recibidos no significa abandonar nuestras exigencias", afirmaron los sobrevivientes.

La Conferencia Episcopal Francesa ha informado que el grupo está compuesto por personas que sufrieron abusos tanto en su niñez como en la adultez en contextos como escuelas católicas, parroquias y congregaciones religiosas. En años recientes, la Iglesia católica francesa ha implementado un sistema independiente de compensación para quienes han sufrido abusos y ha reconocido el legado de estas violaciones dentro de la institución.

Un informe de 2021 estimó que aproximadamente 330.000 niños en Francia habían sido víctimas de abusos sexuales durante setenta años por parte de sacerdotes, otros miembros del clero y personal de la Iglesia. Uno de los participantes ha afirmado haber sido víctima de abusos en la escuela católica privada Notre-Dame de Bétharram, donde las denuncias abarcan más de cinco décadas.

Otro de los asistentes fue agredido por Bernard Preynat, un sacerdote que admitió haber abusado de al menos 75 niños durante varias décadas. Preynat fue condenado en 2020 a cinco años de prisión en uno de los casos de abusos clericales más notorios en Francia.

Además, otro participante ha acusado al abad Pierre, un sacerdote de renombre en el país que falleció en 2007, de haber agredido sexualmente a mujeres. Varios sobrevivientes han instado al Vaticano a implementar medidas más firmes contra los abusos sexuales perpetrados por clérigos.

La Autoridad Nacional Independiente de Reconocimiento y Reparación (INIRR) informó que, en los últimos cinco años, 1.969 personas han denunciado abusos en su infancia. Este organismo gestiona un amplio programa de reparaciones que incluye compensación económica.

"Estoy satisfecho de que las voces de los sobrevivientes sean escuchadas" por León, expresó Eric, de 55 años, quien fue víctima de abusos por parte de un sacerdote entre los 8 y 14 años. "La gente habla con más libertad, pero aún queda mucho por hacer para escucharlos".

"Lo que le diría al Santo Padre es: 'Siga aprendiendo y siga escuchando. Va por el buen camino, pero aún no ha llegado'", afirmó Eric, que prefirió mantener su apellido en el anonimato.

Cécile Reneaume, de 34 años, quien fue abusada a una edad muy temprana por el líder de una comunidad católica ya fallecido, también recibió indemnización a través de INIRR. "Aún queda una enorme cantidad de trabajo por hacer... Apenas estamos al comienzo", comentó, sugiriendo revisar "cómo se enseña la sexualidad en los seminarios" y evitar "ordenar a ciertos sacerdotes demasiado rápido".

Marie Derain de Vaucresson, directora de INIRR, calificó la reunión del domingo como "una oportunidad perdida", expresando su deseo de que el mensaje al papa se transmita "de una manera más colectiva".

La crítica principal radica en que el grupo que se reunirá con León "no fue elegido por las víctimas, sino por los obispos y las instituciones", según Charles Mercier, profesor de historia y sociología del catolicismo en la École Pratique des Hautes Études en París. Esto ha llevado a que algunos defensores de los derechos de los sobrevivientes sientan que "la Iglesia no los reconoce".

Desde el reconocimiento en 2021 sobre la magnitud de los abusos, "los obispos pidieron perdón a las víctimas. Y ahora dan la impresión de que quieren pasar página", señaló Mercier.

Alain Esquerre, portavoz de un grupo de sobrevivientes de la escuela de Bétharram, subrayó que las palabras de compasión "ya no son suficientes" y exigió un plan concreto para combatir los abusos. "Recibir a grupos de sobrevivientes tendría un peso simbólico y político demasiado grande, y requeriría que se tomaran medidas concretas", agregó.

En junio, durante una visita a España, León se reunió en Madrid con seis sobrevivientes de abusos sexuales del clero, prometiendo considerar sus sugerencias para mejorar la respuesta de la Iglesia ante esta crisis.

En Lourdes, la fachada de una basílica presenta mosaicos del reverendo Marko Rupnik, quien está siendo juzgado por acusaciones de abuso psicológico, espiritual y sexual que involucran a más de dos docenas de mujeres, con denuncias que se remontan a la década de 1990.

Recientemente, activistas de protección infantil protestaron cerca del domicilio de Jacques Delfosse, un exsacerdote católico acusado de agredir sexualmente a numerosos niños. Los manifestantes denunciaron la falta de acción de las autoridades contra Delfosse, quien ejerció en el norte de Francia y en la región de París desde 1964 hasta la década de 2000.

Delfosse fue condenado en 2007 por violar a dos niñas menores de 15 años en campamentos de vacaciones en la década de 1980. En 2025, fue expulsado del estado clerical tras la aparición de nuevas denuncias. La fiscalía de Lille abrió una investigación en agosto sobre estas acusaciones recientes.

Arnaud Gallais, presidente del grupo de protección infantil Mouv’Enfants, instó al presidente Emmanuel Macron a plantear este caso durante su reunión con León. También solicitó a la diócesis de Lille y al Vaticano que abran sus archivos.

Gallais denunció una "insoportable" negación de justicia, citando un informe de la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (CIIVISE), que revela que solo el 3% de las violaciones y agresiones sexuales contra niños en Francia concluyen en condena.