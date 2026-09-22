Un nuevo tratamiento mínimamente invasivo para evitar cirugías de reemplazo de rodilla

La embolización de la arteria genicular (GAE) se presenta como una alternativa innovadora para aquellos que sufren de dolor crónico en la rodilla debido a la artrosis. Este procedimiento, que se realiza de manera ambulatoria y con anestesia local, busca reducir el flujo sanguíneo hacia las áreas inflamadas de la rodilla, lo que puede aliviar el dolor y la inflamación.

La experiencia de Cynthia Schraf-Fletcher, una paciente de 74 años, destaca la efectividad de este tratamiento. Después de someterse a la GAE en su rodilla derecha, reportó una mejora significativa en su calidad de vida, similar a la que experimentó tras una cirugía de reemplazo total en su rodilla izquierda. "No podría estar más contenta", afirmó Schraf-Fletcher, quien pudo retomar actividades cotidianas como la jardinería y el ciclismo sin sufrir molestias.

El procedimiento se basa en la inyección de pequeñas esferas en los vasos sanguíneos que alimentan las áreas inflamadas, lo que ayuda a disminuir la inflamación y el dolor. Según el Dr. Leigh Casadaban, profesor asistente de radiología en la Universidad de Colorado Anschutz School of Medicine, este enfoque puede ser especialmente útil para pacientes con artrosis de rodilla que han agotado otras opciones menos invasivas pero que no están listos para una cirugía mayor.

La GAE se lleva a cabo en aproximadamente una a dos horas y permite a los pacientes regresar a casa el mismo día. Generalmente, la recuperación es más rápida que la de una cirugía de reemplazo de rodilla, y muchos pacientes experimentan una reducción del dolor en un 70% o más.

Desde su desarrollo en Japón hace más de una década, la GAE ha ganado atención a nivel mundial. En Estados Unidos, la FDA ha otorgado el estatus de "dispositivo innovador" a varios dispositivos utilizados en este procedimiento desde 2021, lo que acelera su desarrollo y revisión. Investigaciones iniciales han mostrado resultados prometedores, sugiriendo que el alivio del dolor podría durar de dos a cuatro años en pacientes que responden bien al tratamiento.

La posibilidad de que un único tratamiento ambulatorio brinde alivio durante varios años ha llevado a los investigadores a estudiar más a fondo el impacto de la GAE en la rodilla. Actualmente, se están llevando a cabo ensayos clínicos en la Universidad de Colorado para comprender mejor cómo este procedimiento afecta la inflamación y otros procesos dentro de la articulación.

La GAE no solo se limita a la rodilla; se están explorando tratamientos similares para afecciones dolorosas en otras partes del cuerpo, como el hombro congelado y el codo de tenista. Si los estudios continúan mostrando beneficios duraderos, la GAE podría convertirse en una opción clave para pacientes que buscan alternativas a los tratamientos conservadores y a la cirugía de reemplazo.