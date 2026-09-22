Río Gallegos: rescatan a niña de siete años encerrada en un auto mientras su padre estaba en un boliche
Una niña fue rescatada por la Policía en Río Gallegos tras ser dejada sola en un auto por su padre. El vehículo bloqueaba el acceso a una estación de servicio y fue alertado por un playero.
FOTO: Río Gallegos: rescatan a niña de siete años encerrada en un auto mientras su padre estaba en un boliche
Buenos Aires, 22 septiembre (NA) – Una niña fue rescatada por efectivos policiales de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, luego de haber quedado encerrada durante horas en el auto tras una orden de su papá, quien se había ido a un boliche de la ciudad.
El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en las calles Entre Ríos y Zapiola cuando un playero detectó que el auto en cuestión bloqueaba el acceso a la playa de la estación de servicio. Al acercarse advirtió la presencia de la menor dentro del rodado, por lo que dio aviso de manera inmediata a la Policía.
Los agentes lograron abrir el rodado y rescatar a la niña, quien tenía puesto el pijama, y tomó intervención personal de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Según indicó un informe del medio La Opinión Austral al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña había insistido para que su papá la busque por la casa de su mamá, por lo que el hombre se la llevó y la dejó dentro del auto Volkswagen Gol durante tres horas.
Se explicó que el sujeto le había pedido a la niña que no llame a su mamá y que en una hora volvía, pero el tiempo pasaba por lo que le mandó varios mensajes a su progenitor para que vaya a buscarla, los cuales no fueron respondidos.
Los efectivos lograron localizar al padre en un boliche de la calle Zapiola al 500, donde se le comunicó el operativo, se le realizó el test de alcoholemia y se le secuestró el vehículo.
En tanto, trascendió que hace poco más de un mes, el hermano mayor de la niña estuvo varias horas encerrado en la vivienda de su padre y logró salir por una ventana.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Río Gallegos?
Una niña fue rescatada tras ser dejada encerrada en un auto por su padre que se fue a un boliche.
¿Quién alertó sobre la situación?
Un playero que vio el auto bloqueando el acceso a la playa de la estación de servicio.
¿Cuánto tiempo estuvo encerrada la niña?
La menor estuvo dentro del vehículo durante aproximadamente tres horas.
¿Qué hizo la Policía?
Los efectivos lograron abrir el auto y rescatar a la niña, luego de recibir el aviso del playero.
¿Qué medidas se tomaron con el padre?
Se le realizó un test de alcoholemia y se le secuestró el vehículo tras localizarlo en un boliche.
[Fuente: Noticias Argentinas]