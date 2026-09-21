Lanús se impone ante Estudiantes y se posiciona en zona de playoffs del Clausura

FOTO: Lanús venció a Estudiantes y por ahora se mete en zona de Playoffs.

Buenos Aires, 21 septiembre (NA) -- Lanús fue más efectivo este lunes por la noche tras derrotar como local por 2 a 1 a Estudiantes y por ahora se mete en los puestos de playoffs, en un partido válido por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Gonzalo Lobos, a los 13 minutos de la etapa inicial, y Eduardo Salvio, de penal, a los 15 del complemento, marcaron los goles del "Granate", mientras que Leandro González Pírez, a los 39 del segundo período, descontó para el "Pincha".

Con este triunfo, Lanús quedó séptimo con 16 puntos y se mete en los playoffs, mientras que Estudiantes se ubica undécimo, con 10 y hasta el momento se queda afuera de la próxima instancia del certamen.

El elenco del sur del Conurbano visitará a Newell's el 3 de octubre a las 17:00, mientras que el conjunto platense recibirá el lunes 5 de octubre a las 19:00 a Gimnasia de Mendoza.

Lanús golpeó primero y logró ponerse en ventaja a los 12 minutos, justo cuando la visita se había perdido algunas ocasiones de riesgo.

En ese aspecto, una gran jugada colectiva que derivó en un desborde de Tomás Guidara desde la derecha y este envió un centro que cabeceó primero el "Toto" Salvio y luego Lobos para anticiparse al arquero Fernando Muslera y enviar el balón a la red.

Estudiantes se perdió otras posibilidades para empatar, como una llegada clara de Adolfo Gaich que sacó abajo con los pies el guardameta Nahuel Losada.

En el complemento, el anfitrión volvió a golpear a los 15 minutos, cuando Gastón Benedetti le cometió infracción a Lucas Besozzi entrando al área y el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal, que Salvio cambió por gol con un remate a la derecha, mientras Muslera fue al otro lado.

El "Pincha" fue a buscar como pudo el descuento y lo consiguió a los 39 minutos, cuando González Pírez conectó el balón tras algunos rebotes en el área y venció al arquero Losada.

Agencia NA