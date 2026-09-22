Estudio revela daño en neuronas de dopamina como posible causa de fatiga en long COVID

Un reciente estudio de neuroimágenes realizado por científicos del Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) ha proporcionado evidencias significativas de que el long COVID puede causar daños en las neuronas que liberan dopamina en el cerebro. Publicado en la revista eBioMedicine, este hallazgo podría ayudar a explicar problemas persistentes como la fatiga, la pérdida de motivación, la disminución de la velocidad de movimiento y dificultades de memoria, además de sugerir nuevas estrategias de tratamiento.

Se estima que el long COVID afecta aproximadamente al cinco por ciento de la población mundial, lo que incluye a alrededor de dos millones de personas en Canadá. Esta condición puede implicar una amplia gama de síntomas que persisten por al menos tres meses después de la infección inicial por COVID-19. Entre los síntomas relacionados con el cerebro se encuentran la fatiga, el "brain fog", problemas de memoria y bajo estado de ánimo. A pesar de su amplia difusión y su impacto, actualmente no existen tratamientos basados en evidencia, en parte porque los científicos aún no comprenden completamente lo que ocurre en el cerebro.

Escáneres cerebrales muestran cambios en el sistema de dopamina

Para este nuevo estudio, los investigadores utilizaron tomografía por emisión de positrones (PET), una técnica de imagen que puede medir la actividad biológica dentro del cerebro. Examinaron un marcador bien establecido asociado con la salud y la integridad de las neuronas dopaminérgicas en personas con long COVID y compararon los resultados con los de participantes sanos.

Los investigadores encontraron niveles significativamente más bajos de este marcador en personas con long COVID en todas las áreas principales del estriado, que es un grupo de regiones cerebrales que ayuda a regular la motivación, el movimiento y el pensamiento. Los niveles reducidos del marcador sugieren una menor densidad de terminales nerviosos dopaminérgicos.

Además, diferentes patrones de pérdida del marcador se asociaron con distintos síntomas. Niveles más bajos en el estriado ventral se vincularon a una mayor pérdida de motivación, mientras que reducciones en el putamen dorsal se asociaron con un movimiento más lento, y niveles bajos en el núcleo caudado se conectaron con dificultades de memoria.

"Nuestros hallazgos proporcionan evidencia convincente de que el long COVID implica la pérdida de neuronas que liberan dopamina", afirmó Dr. Jeffrey Meyer, científico senior en el Brain Health Imaging Centre y autor principal del estudio. "Este tipo de lesión es bien conocido por producir síntomas como la falta de motivación y la lentitud motora, y puede contribuir a dificultades de memoria en otras condiciones neurológicas. Nuestros resultados sugieren que un proceso similar está ocurriendo en el long COVID."

Investigaciones anteriores apuntaron a la inflamación cerebral

Los nuevos hallazgos se basan en trabajos previos del mismo equipo de investigación que mostraron que las personas con long COVID tienen niveles inusualmente altos de inflamación en el cerebro, especialmente en regiones que contienen grandes cantidades de neuronas dopaminérgicas.

"Sabemos que la inflamación puede dañar las neuronas dopaminérgicas. Mientras que nuestra investigación anterior mostró altos niveles de inflamación en esas regiones, este estudio proporciona evidencia directa de que el marcador de neuronas dopaminérgicas está reducido en las mismas áreas, y que esta pérdida se correlaciona con los síntomas de los pacientes", explicó Dr. Meyer.

En conjunto, los dos estudios sugieren una posible conexión entre la inflamación cerebral persistente y el daño que afecta al sistema dopaminérgico.

Una nueva dirección para el tratamiento del long COVID

Los resultados podrían cambiar la forma en que los investigadores abordan la biología y el tratamiento del long COVID. Gran parte de la investigación previa se había centrado en la inflamación en el cerebro y los cambios en la actividad inmune. En comparación, muy pocos ensayos clínicos se han centrado directamente en las neuronas que liberan dopamina.

"Estos resultados indican que el long COVID es, al menos en parte, un trastorno del sistema de dopamina del cerebro", agregó Dr. Meyer. "Esto sugiere que la reutilización de medicamentos que aumentan la función de las neuronas dopaminérgicas, incluidos los precursores de dopamina y los inhibidores del metabolismo de la dopamina, podría ser un enfoque prometedor."

Para las personas que viven con long COVID, los hallazgos también pueden proporcionar una explicación biológica para síntomas que pueden ser difíciles de medir desde el exterior.

"Durante cinco años he estado buscando respuestas sobre lo que me ocurrió después de contraer COVID en 2021", comentó Susan Deuville, asesora de investigación de experiencia vivida del Dr. Meyer. "Fue una pérdida abrumadora de la vida que tenía y de la persona que era antes. La investigación del Dr. Meyer trae esperanza. También valida lo que los que sufren de long COVID siempre han sabido: el long COVID es real y los efectos son devastadores."

Prueba clínica planeada para abordar la función de la dopamina

Basándose en estos resultados, los investigadores planean comenzar un ensayo clínico en los próximos meses que se centrará en la función de la dopamina en personas con long COVID. El objetivo será determinar si modificar la actividad de la dopamina puede mejorar la memoria, la motivación y la fatiga.

El ensayo se llevará a cabo en colaboración con el University Health Network (UHN), como parte de una asociación entre los hospitales destinada a unir la atención de la salud mental y física.

El estudio fue apoyado por los Canadian Institutes of Health Research (CIHR).