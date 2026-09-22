Diplomáticos alertan sobre un mundo convulso y lleno de incertidumbre antes de la ONU

NACIONES UNIDAS — No hay muchos puntos de consenso entre los diplomáticos en la actualidad. Sin embargo, al ser consultados sobre la situación global a poco de la reunión anual de la Asamblea General de la ONU, tanto los líderes como los ministros de distintas naciones retratan un mundo sumido en una profunda agitación.

Con dos conflictos bélicos en aumento en Europa y Oriente Medio, una economía mundial en transformación y un orden internacional en cambio, los líderes internacionales llegarán a Nueva York el próximo martes con una visión radicalmente diferente a la que tenían en el mismo periodo del año anterior.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó recientemente ante la prensa: "Los líderes mundiales se reunirán en las Naciones Unidas en una era de profunda incertidumbre. Al mismo tiempo, el poder se está desplazando. El mundo está cambiando. Y nuestras instituciones deben cambiar con él".

En los últimos nueve meses, el mundo ha sido testigo de la arriesgada operación militar de Estados Unidos que resultó en la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Asimismo, se ha vivido una represión violenta en Irán, donde miles de manifestantes salieron a las calles para desafiar al gobierno teocrático. Posteriormente, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo un ataque conjunto contra Teherán, lo que desató un conflicto que ha ido creciendo y que involucra a casi todos los países de la región, resultando en el cierre de una vía marítima clave.

Por otro lado, la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania ya lleva más de cuatro años y no muestra signos de cesar, con un aumento de las hostilidades en los últimos días y múltiples intentos diplomáticos que han fracasado en lograr un alto el fuego.

En mayo, un brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda planteó dudas sobre la preparación internacional para enfrentar futuras pandemias. Terremotos devastadores en Venezuela y Colombia, así como severas inundaciones en Nepal y Tíbet, han evidenciado el agravamiento de los efectos del calentamiento global en comunidades de todo el mundo.

En entrevistas previas a la asamblea, ministros, embajadores y funcionarios de diferentes naciones trazaron un panorama desalentador sobre las crisis que enfrenta la comunidad internacional y sobre la capacidad de la ONU y sus 193 Estados miembros para abordarlas. Muchos de ellos hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para poder expresarse con libertad sobre sus preocupaciones.

El exembajador de Estados Unidos, Robert Wood, quien trabajó en la delegación estadounidense ante la ONU, comentó: "Es un momento crítico para intentar ver si algunos de estos asuntos pueden resolverse por la vía diplomática. La ONU está realmente en un punto de inflexión. No hay duda. El año pasado fue malo. Este año no está mucho mejor".

Un diplomático europeo y otro funcionario coincidieron con esta evaluación, señalando que el mundo no ha mejorado desde el año pasado y que la situación se ha vuelto aún más inestable. Ambos mencionaron los ataques al derecho internacional, la falta de mediación y el fracaso persistente para alcanzar un consenso global en temas como el clima y la seguridad.

Además de analizar los discursos de líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, los funcionarios esperan aprovechar la asamblea para dialogar tanto con adversarios como con aliados, buscando destrabar cuestiones como la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz y el manejo de la inteligencia artificial.

Al preguntarles qué esperaban obtener de la semana de reuniones, un funcionario del golfo Pérsico expresó que sería ideal alcanzar un nivel de previsibilidad en el escenario mundial.

La ministra de Exteriores de Eslovenia, Tone Kajzer, comentó: "En las relaciones internacionales, todo está cambiando: las amistades están cambiando y las alianzas están cambiando. Pero lo que permanece constante son los intereses y cómo alinear esos intereses para que vivamos en paz y no en un conflicto permanente".