ANMAT aprueba nueva dosis de medicación para personalizar tratamientos de obesidad

Buenos Aires, 21 de septiembre (NA) -- La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha dado su aprobación en Argentina para una nueva dosis semanal destinada al tratamiento de adultos con obesidad, ya sea con o sin diabetes. Esta decisión, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, amplía las opciones disponibles para personalizar el tratamiento de esta enfermedad crónica, permitiendo que se ajuste según la respuesta y los objetivos de cada paciente.

La medicación en cuestión es semaglutida 7,2 mg, que se suma a las dosis de mantenimiento de hasta 2,4 mg que ofrecía Wegovy. La nueva aprobación permite alcanzar una dosis semanal de 7,2 mg utilizando las presentaciones ya existentes, sin necesidad de un nuevo dispositivo para su aplicación.

Esta autorización se basa en los resultados de los estudios STEP UP y STEP UP diabetes, que incluyeron a 1.407 adultos con obesidad sin diabetes tipo 2 y 514 adultos con obesidad más diabetes tipo 2. En estos estudios se evaluó la efectividad de semaglutida 7,2 mg administrada semanalmente, junto con intervenciones relacionadas con el estilo de vida.

Los resultados obtenidos en los participantes sin diabetes mostraron una reducción promedio del peso corporal cercana al 21% a las 72 semanas, y aproximadamente 1 de cada 3 logró una pérdida del 25% o más de su peso corporal. "La obesidad requiere un abordaje individualizado. No todas las personas parten de la misma situación ni responden de igual manera al tratamiento. Contar con una nueva alternativa permite adaptar mejor la estrategia terapéutica a la realidad de cada paciente," afirmó Natalia Pugnaloni, Directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo.

Pugnaloni agregó: "En obesidad, alcanzar un descenso de peso clínicamente relevante puede significar algo diferente para cada persona. El estudio STEP UP refuerza conceptos que ya conocemos, la respuesta al tratamiento con GLP-1 es dosis dependiente, por eso es muy importante la titulación acompañada de la supervisión de un profesional de la salud. Disponer de distintas alternativas da mayor flexibilidad para individualizar el tratamiento en función de la respuesta y los objetivos de cada paciente."

Los resultados también revelaron señales de respuesta desde aproximadamente la cuarta semana, con un descenso progresivo del peso durante el tratamiento. Entre quienes mostraron una respuesta temprana, la reducción promedio del peso corporal fue cercana al 28% a las 72 semanas. El perfil de seguridad observado con esta dosis fue consistente con el previamente conocido para semaglutida.

No es solo cuánto peso se pierde

Otro aspecto importante evaluado fue la composición del peso perdido. El estudio indicó que aproximadamente el 84% del peso perdido correspondió a masa grasa, preservando la masa muscular. Este hallazgo es relevante, dado que se busca obtener beneficios de salud más allá de la cifra que muestra la balanza.

"En obesidad, el objetivo va más allá de bajar determinado número de kilos. También importa cómo se produce ese descenso y qué impacto puede tener sobre la salud integral de la persona. Que la mayor parte del peso perdido corresponda a masa grasa es un dato clínicamente relevante," enfatizó Pugnaloni.

Wegovy pertenece a una clase de medicamentos conocidos como agonistas del receptor GLP-1. Su administración se realiza una vez por semana y está indicado como complemento de una dieta reducida en calorías y un aumento en la actividad física, para el control del peso en adultos con obesidad o sobrepeso asociado a al menos una comorbilidad relacionada con el peso. También está indicado en adolescentes de 12 años o más con obesidad y peso corporal superior a 60 kg, según la información para prescribir aprobada por ANMAT.

Con la introducción de la dosis de 7,2 mg, los profesionales de la salud disponen de una opción adicional para ajustar el tratamiento dentro de un enfoque integral de la obesidad. La elección de la dosis y cualquier modificación terapéutica deben ser siempre realizadas bajo indicación y supervisión médica.