California enfrenta una crisis en la vendimia: caída drástica en la demanda de vino

LODI, California, EE.UU. (AP) — Es tiempo de cosecha en la región vinícola de California, pero muchos productores tienen dificultades para vender sus uvas, ya que los cambios en los hábitos de consumo han hecho que la demanda se desplome. La caída obliga a algunos agricultores a arrancar viñedos que sus familias han cultivado durante generaciones.

Las ventas de vino han disminuido más de un 20% en un periodo de cinco años, lo que ha provocado que bajen los precios que se pagan por las uvas y ha llevado a los productores de California a sacar de producción aproximadamente una cuarta parte de los viñedos del estado. Muchos agricultores deben decidir si cosechan con pérdidas, dejan las uvas en la vid o sustituyen los viñedos por cultivos con mayor demanda, como almendras, nueces, pistachos y aceitunas.

Bill Berryhill, productor de tercera generación, señaló que eso significa otro año de perder dinero y desperdiciar cientos de toneladas de uvas sanas. "Es simplemente repugnante", comentó Berryhill, de pie en un viñedo de uvas merlot sin vender. "Cultivas una cosecha hermosa, y este año es realmente una buena añada, y la tiras al suelo. Es triste. Todo tu trabajo se va por la cloaca".

Berryhill, propietario de Berryhill Family Vineyards cerca de Lodi, en el Valle de San Joaquín, dijo que no puede encontrar compradores para las uvas cultivadas en 80 de sus 202 hectáreas (200 de 500 acres). Planea retirar 20 hectáreas (50 acres) de viñedos cuando termine la temporada de cosecha. "Perderé dinero, seguro. Solo es cuestión de cuánto", afirmó Berryhill, de 68 años. "Esto ha sido un gran fracaso durante tres años ya".

California llegó a tener casi 242.811 hectáreas (600.000 acres) de viñedos en su mejor momento durante la pandemia, pero los agricultores han retirado o han dejado de cultivar activamente uvas para vino en aproximadamente el 25% de esa tierra, indicó Jeff Bitter, presidente de Allied Grape Growers, que representa a unos 500 agricultores en todo el estado. Este año, cerca de la mitad de la cosecha de uva para vino de California llegó a la temporada de vendimia sin contratos con compradores, frente al 70% u 80% con contratos en un año típico, afirmó.

Si tienen suerte, los productores pueden vender sus uvas sin contrato con pérdidas a compradores que elaboran jarabe concentrado. Aunque en los últimos años los agricultores han abandonado o retirado decenas de miles de hectáreas (acres) de viñedos en California, aun así, se producen demasiadas uvas, señaló Bitter. "El mercado está tan deprimido que es difícil cultivarlas de forma rentable", expresó. "La demanda no está subiendo. Sigue disminuyendo".

Kyle Collins, gerente de operaciones de Allied Grape Growers con sede en Lodi, examinó recientemente uvas maduras en un viñedo de petit verdot en Lodi, una de las regiones vinícolas más productivas de California. "Lamentablemente, no tenemos un comprador para estas uvas", afirmó. "Esa es, por desgracia, una realidad no solo para este viñedo, sino para muchos de nosotros".

Además de perjudicar a los viñedos, la caída de las ventas ha golpeado a los negocios locales y a los trabajadores, añadió. "Eso no llega a los bolsillos de la gente que hace el trabajo en el campo, los trabajadores agrícolas", explicó Collins. "Sí tiene un efecto dominó en la economía".

La desaceleración supone un cambio drástico para la industria del vino en California, que produce más del 80% del vino de Estados Unidos gracias a su geografía única y su clima mediterráneo. Durante décadas, la industria vinícola de ese estado creció de forma constante a medida que los estadounidenses, en particular los miembros de la generación de posguerra, desarrollaron un gusto por el cabernet, el zinfandel, el chardonnay y otras variedades.

Las regiones vinícolas más famosas, como Napa y el Valle de Sonoma, producían añadas premium, mientras que en el Valle Central se cultivaban uvas para etiquetas más económicas. Las ventas de vino alcanzaron su punto máximo durante la pandemia en 2021, cuando los restaurantes estaban cerrados y las reuniones sociales fueron restringidas. La gente se abasteció de vino y bebió más en casa.

Pero en los últimos cinco años, las ventas de vino han caído drásticamente, y se espera que este año bajen aún más. En Estados Unidos, las ventas de cajas de vino disminuyeron un 23%, de 427 millones en 2020 a 329 millones en 2025, mientras que el gasto total en vino cayó un 22%, de 94.000 millones a 74.000 millones de dólares, según First Citizens Bank —antes Silicon Valley Bank—, que elabora un informe anual titulado State of the Wine Industry Report.

California no puede exportar su exceso de inventario porque el consumo de vino está a la baja a escala mundial y es más caro producirlo en Estados Unidos que en países como Argentina y Australia, señaló Bitter. En 2025, el consumo mundial de vino disminuyó un 2,7% respecto de 2024 y un 14% respecto de 2018, con fuertes caídas en Europa y China, de acuerdo con la Organización Internacional de la Viña y el Vino.

Hay diversas fuerzas que impulsan el descenso de las ventas de vino. Los miembros de la generación de posguerra están saliendo del mercado debido a su edad, mientras que los jóvenes beben menos alcohol por preocupaciones de salud y financieras. El vino enfrenta la competencia de la cerveza artesanal, los licores y los cócteles enlatados, además del cannabis. "Los chicos simplemente ya no beben tanto", señaló Berryhill. "Y no es solo el vino, es el whiskey y la cerveza y todo. Y además tienes la competencia de todas las bebidas alcohólicas carbonatadas".

Los aranceles han reducido las exportaciones, en particular hacia Canadá, que era el mayor comprador extranjero de vino estadounidense. "El siguiente paso en el proceso de recuperación no es solo equilibrar la oferta y la demanda, sino ahora realmente averiguar qué es lo que quieren los otros consumidores", afirmó Rob McMillan, estratega jefe de vino en First Citizens Bank.

La industria espera que el mercado toque fondo pronto. Mientras tanto, los productores absorben fuertes pérdidas para intentar resistir. Berryhill, cuyo abuelo empezó a cultivar uvas hace casi 100 años, no planea renunciar al vino aunque le esté costando. "Me encanta cultivar uvas. Lo llevo en la sangre", dijo Berryhill. "Como las amo, puedo capear esto y lucharé para superarlo".