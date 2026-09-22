Descubren en Alemania un tesoro de 934 monedas romanas de plata, el más grande hallado en el país

BERLÍN (AP) — Un arqueólogo aficionado, Oliver Riedl, realizó un sorprendente hallazgo en un campo del oeste de Alemania, donde descubrió varias monedas romanas de plata. Su detector de metales no paraba de sonar, lo que le hizo sospechar que había encontrado algo mucho más significativo. Tras comunicarse con las autoridades, un equipo de expertos excavó el lugar y logró desenterrar un total de 934 denarios romanos de plata. Este hallazgo representa el mayor tesoro de monedas de la época del emperador romano Adriano encontrado en Alemania, según lo informado por la oficina local dedicada a la conservación de monumentos arqueológicos.

"Me quedó claro que aquí había enterrado algo más grande", comentó Riedl al recordar cómo su detector continuaba señalando, incluso después de haber encontrado varias monedas cerca de Wesseling, al sur de Colonia, hace un año. El tesoro, que pesa 3,1 kilogramos (6,8 libras), fue presentado al público el martes en el Museo Estatal LVR de Bonn.

Se estima que la colección de monedas fue enterrada intencionalmente en el segundo cuarto del siglo II d.C., según la Oficina del LVR para la Conservación de Monumentos Arqueológicos en Renania. "Por supuesto, sólo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera mantener este dinero a salvo", expresó Erich Classen, arqueólogo estatal y director de la oficina. "Al fin y al cabo, en aquella época no existían los bancos".

Classen también destacó que no se sabe por qué el tesoro no fue recuperado antes. "Quizá el propietario murió antes que eso pudiera ocurrir, sin poder transmitir el conocimiento sobre las monedas", añadió. Aunque los hallazgos de tesoros de la época romana y otras eras antiguas no son infrecuentes, el tesoro de Wesseling es excepcionalmente extenso para el siglo II, lo que dificulta la estimación de su valor en aquel entonces.

Sin embargo, la paga de los legionarios romanos, que está bien documentada, ofrece un punto de referencia. "En aquel entonces, un soldado común de la legión ganaba 300 denarios al año. Sin embargo, aproximadamente la mitad se retenía para comida y equipo", explicó Rahel Otte, investigadora asociada de la oficina arqueológica. "Por lo tanto, un legionario habría tenido que ahorrar todos sus ingresos disponibles durante unos seis años para reunir el tesoro de Wesseling", agregó Otte, quien subrayó que aún no se sabe quién fue el propietario de esta considerable fortuna.

La región de Colonia estuvo bajo control romano desde aproximadamente el 39 a.C. hasta el 459 d.C.. Los romanos establecieron una presencia en la zona bajo el general Marco Vipsanio Agripa para asegurar la frontera de su imperio a lo largo del río Rin, creando un puesto militar que eventualmente se convirtió en Colonia Agrippina, la actual Colonia.