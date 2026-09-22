Irán cierra un instituto de francés en Teherán por supuestas actividades ilegales

FOTO: Irán confirmó el cierre de centro de enseñanza de francés en Teherán.

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció el cierre de un centro de enseñanza de francés en la capital, Teherán, debido a que supuestamente llevó a cabo operaciones "ilegales", según información de la Agencia Noticias Argentinas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores destacó el "persistente y prolongado desacato" de la Embajada de Francia a las advertencias emitidas por las autoridades iraníes en los últimos años, que exigían el registro legal del Centro de Lengua Francesa y la obtención de un permiso para sus actividades.

Esta decisión se comunicó tras los comentarios del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Pascal Confavreux, quien calificó el cierre de "un nuevo ataque contra la presencia cultural de Francia en Irán", considerándolo "injustificable e inaceptable".

Francia anunció que "tomará las medidas adecuadas para responder" a esta situación, según informó la agencia Xinhua.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también acusó a la Embajada de Francia en Teherán de ignorar las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de no respetar las leyes y regulaciones iraníes.

El cierre del centro de lengua francesa se realizó bajo una orden de un tribunal iraní, según se indicó en un comunicado del Poder Judicial de Irán. Este documento señala que el centro, "bajo el pretexto de enseñar una lengua extranjera", estaba llevando a cabo actividades contrarias a la cultura islámica de Irán.

Asimismo, el comunicado menciona que el centro "identificaba a las élites iraníes" y había "creado redes y facilitado su salida del país".