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China refuerza controles de exportación de químicos antes de cumbre entre Trump y Xi

En un movimiento significativo, China anunció que requerirá permisos para exportar a EE.UU., México y Canadá dos sustancias químicas adicionales utilizadas en la fabricación de drogas ilegales, justo antes de la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump.

22/09/2026 | 11:04Redacción Cadena 3

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China endurece control de exportaciones de precursores de drogas antes de reunión Trump-Xi

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BEIJING (AP) — En un reciente anuncio, China ha establecido nuevas exigencias para la exportación de dos sustancias químicas que pueden ser empleadas en la fabricación de drogas ilegales. Este cambio se aplica a envíos dirigidos a Estados Unidos, México y Canadá, ampliando así el control sobre las exportaciones a estos países desde el martes.

El Ministerio de Comercio de China, junto a otras autoridades, comunicó estas regulaciones justo antes de la reunión programada entre el presidente Xi Jinping y su par estadounidense Donald Trump. Con estas adiciones, el total de sustancias químicas sujetas a control se eleva a 18.

Estados Unidos ha señalado a China como el principal productor mundial de numerosas sustancias químicas precursoras que se utilizan en la producción ilegal de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas peligrosas. El país norteamericano ha instado a Beijing a implementar medidas más estrictas para frenar el tráfico de precursores no regulados.

En noviembre de 2025, China ya había impuesto restricciones a la exportación de 13 sustancias químicas "para fabricar drogas" hacia Estados Unidos, Canadá y México, incluyendo compuestos que son fundamentales en la producción del opioide sintético que causa decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. En mayo, se añadieron tres precursores más relacionados con el fentanilo a esta lista. Estas medidas se implementaron tras encuentros entre Xi y Trump en Corea del Sur en octubre de 2025 y en Beijing en mayo.

Además, China había enfrentado un arancel relacionado con el fentanilo impuesto por Estados Unidos. En respuesta, Beijing publicó en marzo de 2025 un informe detallando sus esfuerzos por controlar el comercio ilegal de fentanilo. El ministro de Relaciones Exteriores de China también criticó a Estados Unidos por responder a las acciones positivas de Beijing con aranceles. En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló dicho arancel.

Lectura rápida

¿Qué anunció China recientemente?
China anunció que requerirá permisos para exportar dos nuevas sustancias químicas a EE.UU., México y Canadá.

¿Cuántas sustancias químicas están ahora bajo control?
Con estas nuevas medidas, el total de sustancias químicas controladas asciende a 18.

¿Por qué Estados Unidos presiona a China?
Estados Unidos considera que China es el mayor productor de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas ilegales.

¿Cuándo se implementaron restricciones anteriores?
En noviembre de 2025, China ya había impuesto restricciones a 13 sustancias químicas para la fabricación de drogas.

¿Qué ocurrió con el arancel impuesto a China?
La Corte Suprema de EE.UU. anuló el arancel relacionado con el fentanilo en febrero de 2026.

[Fuente: AP]

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