FOTO: Demoras en el Tren Sarmiento tras accidente y problemas técnicos en Liniers

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El Tren Sarmiento se encuentra operando con demoras y cancelaciones debido a un accidente en el que un automóvil chocó contra una formación en Ramos Mejía y a un desperfecto técnico en la estación Liniers, generando caos entre los pasajeros.

El incidente se produjo en la mañana de este martes cuando un vehículo cruzó con la barrera baja en el paso a nivel Monteagudo, en la localidad de Ramos Mejía, y colisionó con un tren de la línea Sarmiento.

Afortunadamente, el conductor del automóvil solo sufrió heridas leves, pero la intervención de los servicios de emergencia en el lugar provocó significativas demoras en la circulación ferroviaria.

Adicionalmente, se reportaron problemas técnicos en la estación Liniers, lo que sumó más complicaciones al servicio, resultando en cancelaciones y más demoras para los usuarios.

Las redes sociales se llenaron de quejas de pasajeros que manifestaron su descontento por los nuevos inconvenientes que enfrenta el servicio del Tren Sarmiento.