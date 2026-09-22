Mbappé desea dedicar el Balón de Oro a África por sus raíces
El delantero francés, candidato al Balón de Oro, confesó que en caso de ganar, se lo dedicaría a África, reafirmando su conexión con el continente y sus raíces familiares.
FOTO: Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.
Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El delantero francés Kylian Mbappé, quien figura entre los postulantes para obtener el Balón de Oro, expresó que, de conseguir el galardón, le gustaría dedicarlo a África, subrayando que "nunca" ha perdido el vínculo con sus raíces.
En una entrevista con el medio francés RFI, Mbappé comentó: "Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente".
Aunque Mbappé nació en Francia, mantiene un fuerte lazo con el continente africano, dado que su padre proviene de Camerún y se trasladó a Europa en su juventud. Por su parte, su madre es francesa, aunque su familia es originaria de Argelia.
El delantero reveló: "Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí".
En lo que respecta a la contienda por el Balón de Oro, Mbappé se presenta como uno de los principales candidatos gracias a sus destacadas estadísticas individuales. Durante la última temporada, se convirtió en el máximo goleador tanto en la Champions League como en LaLiga de España y en el Mundial 2026, rompiendo incluso el récord histórico de goles en este último torneo.
A pesar de sus logros, el bajo desempeño del Real Madrid y el cuarto puesto de Francia en el Mundial podrían afectar sus posibilidades de ganar.
La ceremonia del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Teatro The London Palladium en Londres, Inglaterra.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué premio aspira a ganar Mbappé?
Mbappé aspira a ganar el Balón de Oro.
¿A quién le gustaría dedicar el Balón de Oro?
Le gustaría dedicarlo a África, reafirmando su conexión con el continente.
¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia?
La ceremonia del Balón de Oro será el 26 de octubre.
¿Qué logros destacan a Mbappé como candidato?
Fue el máximo goleador en Champions, LaLiga y el Mundial 2026.
¿Cuál es su origen familiar?
Su padre es camerunés y su madre es francesa de ascendencia argelina.
[Fuente: Noticias Argentinas]