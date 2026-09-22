En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Mbappé desea dedicar el Balón de Oro a África por sus raíces

El delantero francés, candidato al Balón de Oro, confesó que en caso de ganar, se lo dedicaría a África, reafirmando su conexión con el continente y sus raíces familiares.

22/09/2026 | 09:08Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

FOTO: Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El delantero francés Kylian Mbappé, quien figura entre los postulantes para obtener el Balón de Oro, expresó que, de conseguir el galardón, le gustaría dedicarlo a África, subrayando que "nunca" ha perdido el vínculo con sus raíces.

En una entrevista con el medio francés RFI, Mbappé comentó: "Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente".

Aunque Mbappé nació en Francia, mantiene un fuerte lazo con el continente africano, dado que su padre proviene de Camerún y se trasladó a Europa en su juventud. Por su parte, su madre es francesa, aunque su familia es originaria de Argelia.

El delantero reveló: "Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí".

En lo que respecta a la contienda por el Balón de Oro, Mbappé se presenta como uno de los principales candidatos gracias a sus destacadas estadísticas individuales. Durante la última temporada, se convirtió en el máximo goleador tanto en la Champions League como en LaLiga de España y en el Mundial 2026, rompiendo incluso el récord histórico de goles en este último torneo.

A pesar de sus logros, el bajo desempeño del Real Madrid y el cuarto puesto de Francia en el Mundial podrían afectar sus posibilidades de ganar.

La ceremonia del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Teatro The London Palladium en Londres, Inglaterra.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué premio aspira a ganar Mbappé?
Mbappé aspira a ganar el Balón de Oro.

¿A quién le gustaría dedicar el Balón de Oro?
Le gustaría dedicarlo a África, reafirmando su conexión con el continente.

¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia?
La ceremonia del Balón de Oro será el 26 de octubre.

¿Qué logros destacan a Mbappé como candidato?
Fue el máximo goleador en Champions, LaLiga y el Mundial 2026.

¿Cuál es su origen familiar?
Su padre es camerunés y su madre es francesa de ascendencia argelina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf