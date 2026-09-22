Mbappé desea dedicar el Balón de Oro a África por sus raíces

FOTO: Mbappé es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- El delantero francés Kylian Mbappé, quien figura entre los postulantes para obtener el Balón de Oro, expresó que, de conseguir el galardón, le gustaría dedicarlo a África, subrayando que "nunca" ha perdido el vínculo con sus raíces.

En una entrevista con el medio francés RFI, Mbappé comentó: "Nunca he perdido la conexión con mis raíces y mis orígenes. Cada vez que voy a África puedo sentir el amor de la gente".

Aunque Mbappé nació en Francia, mantiene un fuerte lazo con el continente africano, dado que su padre proviene de Camerún y se trasladó a Europa en su juventud. Por su parte, su madre es francesa, aunque su familia es originaria de Argelia.

El delantero reveló: "Siempre me he sentido muy querido en el continente africano, así que espero irme con el Balón de Oro y, de una u otra manera, dedicárselo a ellos también. Sería un momento hermoso personalmente para mí".

En lo que respecta a la contienda por el Balón de Oro, Mbappé se presenta como uno de los principales candidatos gracias a sus destacadas estadísticas individuales. Durante la última temporada, se convirtió en el máximo goleador tanto en la Champions League como en LaLiga de España y en el Mundial 2026, rompiendo incluso el récord histórico de goles en este último torneo.

A pesar de sus logros, el bajo desempeño del Real Madrid y el cuarto puesto de Francia en el Mundial podrían afectar sus posibilidades de ganar.

La ceremonia del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Teatro The London Palladium en Londres, Inglaterra.