Independiente Rivadavia se consolida en la cima y busca el título de Campeón de Liga

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Independiente Rivadavia de Mendoza logró una victoria 1-0 ante Barracas Central en la décima jornada del Torneo Clausura, consolidándose así en la primera posición de la tabla anual que otorga el título de Campeón de Liga al final del año.

Este importante triunfo permitió al equipo mendocino, dirigido por Alfredo Berti, alcanzar los 51 puntos, distanciándose a tres unidades de su más cercano perseguidor, Vélez, que el domingo por la noche logró una victoria agónica frente a Tigre.

Por detrás, con 47 puntos cada uno, se encuentran Argentinos Juniors y Boca. El "Bicho" no pudo ante Rosario Central y perdió una gran oportunidad, mientras que el "Xeneize" se impuso 2-0 en su visita a San Lorenzo, extendiendo su invicto a 14 partidos y metiéndose de lleno en la lucha por el título.

El otro equipo en la contienda por el título de Campeón de Liga es Rosario Central, que superó 1-0 a Argentinos Juniors y alcanzó los 46 puntos, manteniéndose en la pelea por el campeonato.

La parte alta de la tabla se completa con Instituto de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos con 43 puntos, seguidos por River y Belgrano de Córdoba, con 42, y Estudiantes de La Plata con 41.