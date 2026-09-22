Aumentó el precio de los combustibles en Rosario

El precio de los combustibles aumentó en las estaciones de servicio de Rosario y el incremento ya se refleja en los surtidores. El móvil de Alejo Gerbaudo recorrió una estación de la ciudad para comprobar la actualización de los valores y confirmó que los precios son superiores a los registrados durante la jornada anterior.

Según los datos relevados, la nafta V-Power pasó de $2.454 a $2.515 por litro. En el caso del diésel V-Power, el valor también registró una suba: de $2.599 el día anterior a $2.729 en la jornada actual. Los nuevos precios comenzaron a regir desde las primeras horas de la mañana y fueron confirmados mediante las boletas exhibidas por un playero.

Con la actualización, los valores informados en las estaciones de servicio de Rosario quedaron establecidos en $2.254 para la nafta Súper, $2.515 para la V-Power Nafta, $2.485 para el Diesel Evolución y $2.729 para el V-Power Diesel. De esta manera, quienes concurran a cargar combustible deberán afrontar los nuevos precios.

En tanto, el GNC también fue incluido entre los valores relevados y se ubicó en $917 por unidad, según el informe realizado desde una estación de servicio de la ciudad. El aumento de los combustibles impacta así nuevamente sobre los costos de quienes utilizan vehículos particulares y de quienes dependen del transporte para desarrollar sus actividades cotidianas.

Informe de Alejo Gerbaudo.