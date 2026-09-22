Milei llegó a Nueva York: hoy se reúne con un alto funcionario de Trump y mañana diserta en la ONU

El presidente Javier Milei arribó este martes a los Estados Unidos para desarrollar hasta el jueves una nutrida agenda que hoy incluirá como dato saliente su encuentro, acompañado por el canciller Pablo Quirno, con el secretario de Estado, Marco Rubio, el responsable de la política exterior del presidente Donald Trump.

Se trata de su visita número 18 al país desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, en un contexto de fuerte exposición internacional y alineamiento diplomático con Washington e Israel.

Su primera actividad oficial en Nueva York será a las 15, cuando participará de una reunión del “Escudo de las Américas”. Luego, a las 16, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además recibirá el premio “Ohev Yisrael”, una distinción otorgada por su respaldo a Israel y su vínculo con la comunidad judía.

Más tarde, a las 19, mantendrá un encuentro con Roberto Salinas, y a las 19:55 está prevista su reunión con Rubio. Finalmente, a las 20:30 se reunirá con el economista estadounidense Xavier Sala-i-Martin, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en crecimiento económico.

La jornada clave será mañana, miércoles 23, cuando intervendrá en horas del mediodía en el Debate General de la Asamblea General de la ONU.

Su discurso se dará en medio de tensiones internacionales y conflictos regionales, y se espera que exponga los lineamientos centrales de su política exterior, el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel, y la posición argentina frente a los desafíos globales.

También mañana, pero a las 16, encabezará la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute.

Allí, según se anticipa, hablará sobre libertad económica, instituciones democráticas, seguridad estratégica y cooperación regional ante empresarios, inversores y académicos.

A las 18, Milei se reunirá con grandes empresarios asociados a Americas Society/Consejo de las Américas, en un encuentro encabezado por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización. La actividad del día concluirá a las 19.30 con una reunión con el rabino Simón Jacobson.

El jueves 24, a las 13, el Presidente brindará una exposición en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos.

El vuelo presidencial de regreso está previsto para las 21 del mismo jueves, con arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque el viernes 25 a las 8.30.

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