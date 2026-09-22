Malvinas en el centro del debate por petróleo: Sea Lion proyecta 50.000 barriles diarios

FOTO: El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El proyecto petrolero Sea Lion tiene previsto comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028 en la Cuenca Malvinas Norte, situada cerca de las Islas Malvinas. Este emprendimiento espera alcanzar una producción máxima de 50.000 barriles diarios y recuperar en su primera fase 170 millones de barriles.

El avance de este proyecto ha reactivado la respuesta del Gobierno argentino sobre la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, llevando a la administración de Javier Milei a impulsar un nuevo proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Este proyecto busca endurecer las sanciones para quienes operen en la zona sin la debida autorización.

La iniciativa aún debe ser tratada en el Congreso y se suma a un régimen vigente que ya contempla inhabilitaciones, multas y penas de prisión para actividades hidrocarburíferas sin la autorización argentina.

Sea Lion se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a una profundidad de aproximadamente 450 metros de agua . La empresa israelí Navitas Petroleum opera el proyecto con una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration posee el 35% restante.

Según informes de la Agencia Noticias Argentinas, la primera fase del proyecto contempla la instalación de once pozos submarinos que se conectarán a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). Esta unidad procesará el fluido extraído y almacenará el petróleo hasta su transferencia a buques.

El objetivo inicial es recuperar 170 millones de barriles y alcanzar una producción máxima de 50.000 barriles diarios. Las empresas prevén tomar la decisión final de inversión en diciembre de 2025, fijando marzo de 2028 como la fecha para obtener el primer petróleo.

La magnitud de la operación es considerable: una evaluación independiente realizada el 31 de julio de 2026 estima alrededor de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables para las fases 1 y 2 del área norte.

Para financiar la producción, se han anunciado inversiones de US$1.800 millones hasta alcanzar el primer petróleo, y un total de US$2.100 millones para completar el proyecto, incluyendo contingencias y costos financieros.

Qué sanciones enfrentan las empresas que participen de Sea Lion

El avance de las inversiones ha colocado en el centro del debate a las compañías involucradas en el desarrollo, dado que Argentina sostiene que la explotación de hidrocarburos en esta área requiere autorización nacional.

El régimen actual se basa en la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada por la Ley 26.915 en 2013, que abarca actividades hidrocarburíferas sin autorización y, bajo ciertas condiciones, a quienes faciliten tales actividades.

Esto incluye participaciones societarias y operaciones financieras, comerciales, logísticas o técnicas relacionadas, lo que implica que las sanciones pueden extenderse más allá de las empresas que extraen petróleo directamente.

La legislación prevé inhabilitaciones de entre 5 y 20 años y penas de 5 a 10 años de prisión por exploración. En el caso de extracción, transporte o almacenamiento, las penas pueden ser de 10 a 15 años, además de multas y otras sanciones.

No obstante, estas sanciones no son automáticas y deben ser corroboradas mediante los procedimientos establecidos por la legislación argentina.

El Gobierno también busca avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, presentado al Congreso para ampliar y endurecer las sanciones relacionadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

El 16 de septiembre se conoció una resolución que ordenó detener perforaciones, instalaciones offshore y construcciones portuarias vinculadas al proyecto, hasta que se complete una evaluación ambiental por parte de las autoridades argentinas.

Sin embargo, el alcance de esta decisión depende de la cooperación internacional y la conducta de las empresas, dado que las operaciones se encuentran fuera del control efectivo de Argentina.

Mientras tanto, Navitas y Rockhopper mantienen marzo de 2028 como la fecha prevista para iniciar la producción, enfrentando tres frentes: el régimen de sanciones actual, el nuevo proyecto para endurecerlo y la medida judicial que busca frenar las obras.

Agencia NA