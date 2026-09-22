Líderes de Oriente Medio se encuentran en Nueva York mientras conflictos regionales empeoran

Líderes de todo Oriente Medio se reúnen esta semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en un momento en que tres años de guerras en toda la región no parecen remitir. Se espera que los conflictos entre Estados Unidos e Irán, los combates renovados en Yemen y las operaciones militares israelíes en curso en Gaza y Líbano ocupen un lugar destacado en la agenda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha tenido dificultades para encontrar una salida a la guerra con Irán después de más de seis meses, tiene previsto reunirse con líderes árabes del golfo Pérsico, pero no se espera que se reúna con el primer ministro de Israel.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, adoptó un tono desafiante al abordar un avión de Teherán a Nueva York para la Asamblea General, y acusó a Estados Unidos de hacer "todo lo que pueden para bloquear cada ruta posible con el fin de obligar a nuestra nación y a nuestro pueblo a rendirse, porque no pudieron hacerlo por medios militares". Pezeshkian añadió que Irán desconfía de otra ronda de conversaciones, después de haber sido atacado dos veces por Estados Unidos e Israel durante procesos de negociación.

Un organismo regional de estados árabes del golfo Pérsico pidió a Irán y a sus grupos aliados que cesen sus ataques contra los estados árabes de la región y permitan el libre tránsito por dos puntos de control marítimos cruciales, según un comunicado del Consejo de Cooperación del Golfo.

Jasem Mohamed AlBudaiwi, jefe del Consejo de Cooperación del Golfo, afirmó que la interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb ha sacudido los mercados petroleros y las cadenas de suministro en todo el mundo, lo que ha "desencadenado repercusiones a nivel mundial".

Irán ha dicho que atacó bases de Estados Unidos en la región como parte de su respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

AlBudaiwi hizo los comentarios en una reunión con funcionarios suizos al margen de la Asamblea General de la ONU. Se espera que Trump se reúna con el Consejo de Cooperación del Golfo el martes en Nueva York.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que lanzó la guerra con Irán junto con Estados Unidos el 28 de febrero, también se dirige a Nueva York para un breve viaje, pero no se espera que se reúna con Trump.

Netanyahu estará en Nueva York menos de 24 horas, periodo durante el cual Trump tiene previsto estar en Washington para una reunión con el líder chino Xi Jinping.

Netanyahu se presentará a la reelección a finales de octubre. En el pasado se ha jactado de sus estrechos vínculos con Trump, pero esa relación parece estar deteriorándose a medida que la guerra se prolonga. Una reunión con Trump podría haber reforzado la imagen de Netanyahu de cara a las elecciones. Se espera que el discurso de Netanyahu en la ONU el jueves genere protestas, tanto dentro como fuera de la ONU.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró en entrevistas con medios los llamados para que el gobierno federal arreste a Netanyahu mientras visita Nueva York. Es poco probable que haya un arresto, ya que Estados Unidos e Israel no son miembros de la Corte Penal Internacional y Trump ha impuesto sanciones a empleados del tribunal en una campaña para desmantelarlo.

El Ministerio de Salud dirigido por los hutíes en Yemen informó que al menos siete personas, entre ellas dos niños y una mujer, murieron en ataques aéreos el martes en la ciudad portuaria de Moca, que los hutíes respaldados por Irán capturaron a principios de este mes. Los ataques se produjeron horas después de que el gobierno reconocido internacionalmente acusara a los hutíes de atacar un mercado público abierto en la provincia de Lahj, cerca del epicentro de los combates en la costa occidental.

Los enfrentamientos entre los hutíes y fuerzas respaldadas por Arabia Saudí han reavivado la guerra civil de Yemen y han provocado ataques contra Arabia Saudí.

Los ministros de Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos instaron a Irán a dejar de apoyar a los hutíes.

"Sus acciones reprobables constituyen un patrón peligroso de escalada que corre el riesgo de agravar aún más el conflicto, socavar el comercio internacional y crear inestabilidad económica global", señalaron los ministros antes de la Asamblea General de la ONU.

El primer ministro iraquí Ali al-Zaidi y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordaron los esfuerzos de Bagdad para desarmar la red de milicias del país al margen de la Asamblea General.

La oficina de Al-Zaidi indicó el martes que él había "reiterado la determinación del gobierno de cumplir sus responsabilidades soberanas y avanzar con medidas para garantizar que todas las armas permanezcan bajo la autoridad del Estado".

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Rubio y al-Zaidi habían "coincidido en la importancia de que Irak desmantele las milicias terroristas, evite ataques desde territorio iraquí y ejerza plenamente su soberanía".

Al-Zaidi fijó inicialmente el 30 de septiembre como fecha límite para que los grupos no estatales se desarmaran, pero desde entonces ha aplazado el plazo después de que algunas de las milicias más poderosas del país, respaldadas por Irán, anunciaron que no tienen planes de entregar sus armas.

Este despacho se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.