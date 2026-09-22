El Reino Unido ofrecerá asistencia militar a Arabia Saudita en medio de tensiones con los hutíes

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) — Reino Unido se prepara para ofrecer asistencia militar defensiva a Arabia Saudita, específicamente en la forma de reabastecimiento aéreo, a raíz de los recientes ataques perpetrados por el grupo hutí de Yemen, según un informe de la BBC y confirmado por la Agencia Noticias Argentinas.

El anuncio fue realizado por el primer ministro británico, Andy Burnham, quien comunicó la decisión a los medios mientras se dirigía a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Burnham indicó que aceptó la solicitud de apoyo militar proveniente de Arabia Saudita.

Se anticipa que la asistencia comience en los próximos días e incluirá el uso de un avión Voyager de la Real Fuerza Aérea británica para reabastecer los aviones saudíes en vuelo.

Autoridades británicas informaron que el despliegue de este apoyo tendrá una duración inicial de varias semanas.

La ONU condena los ataques hutíes

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su condena ante los continuos ataques hutíes dirigidos hacia Arabia Saudita, instando a todas las partes involucradas a ejercer autocontrol y evitar una mayor escalada del conflicto.

"Reiteramos nuestra condena a los continuos ataques hutíes transfronterizos contra Arabia Saudí, incluyendo el intento de atacar Riad, la capital. Esto se suma a los ataques contra civiles e instalaciones energéticas en otras partes de Arabia Saudí," manifestó Stephane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU.

El vocero también expresó su preocupación por la escalada militar en curso en Yemen y sus alrededores, haciendo referencia a la ofensiva hutí en Taiz, Lahj y Marib, que está generando consecuencias graves para los civiles tanto en Yemen como en la región.

Dujarric explicó durante una rueda de prensa que la ONU hace un llamado a las partes a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional, que incluye la prohibición de ataques directos contra civiles e infraestructuras.

Además, se informó que el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, se encuentra actualmente en Mascate, manteniendo reuniones con altos funcionarios omaníes y representantes de los hutíes.