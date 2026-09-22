Un ataque armado cerca de una escuela secundaria en Turquía dejó al menos 11 heridos

FOTO: Un tirador abre fuego cerca de una secundaria en Turquía y hiere al menos a 11

ANKARA, Turquía (AP) — Una persona armada abrió fuego el martes cerca de una escuela secundaria en el oeste de Turquía e hirió al menos a 11 personas, informaron las autoridades. El presunto tirador fue detenido.

Al menos dos de los heridos se encontraban en estado grave, dijo el ministro de Justicia, Akin Gurlek, en un comunicado en X. El ataque ocurrió frente a una escuela secundaria y de formación profesional en el distrito de Turgutlu, en la provincia de Manisa, indicó la oficina del gobernador provincial en un comunicado. Equipos policiales y médicos fueron enviados de inmediato al lugar.

El canal de noticias HaberTurk informó que el agresor era un estudiante de 15 años de la escuela. El reporte añadió que llegó al lugar armado con una escopeta que tomó de la casa de su abuela y disparó al azar cerca de la escuela antes de intentar huir a pie.

/Inicio Código Embebido/

????

ACTUALIZACIÓN — Tiroteo en Turgutlu (Manisa): el atacante ha sido detenido, sube la cifra de heridos



Nuevos datos sobre el tiroteo de esta mañana frente al instituto Inci Uzmez, en Turgutlu (Manisa, oeste de Turquía):



El atacante ha sido detenido por las fuerzas de… pic.twitter.com/weAwcBcsyo — Desde Fuera (@DesdeFueraES) September 22, 2026

/Fin Código Embebido/

El motivo del ataque no se conocía, según Gurlek, quien dijo que se designó a dos fiscales de alto rango para investigar el tiroteo, incluidas denuncias de que el estudiante era acosado en la escuela. Los padres y el abuelo del agresor, quien era el propietario del arma, fueron detenidos como parte de la investigación, dijo Gurlek.

Un video de una cámara de seguridad mostró al presunto tirador caminando por una calle con un arma. Otro video lo mostró corriendo por una calle, aún con el arma.

Padres angustiados acudieron a la escuela y se produjeron enfrentamientos entre ellos y la policía que bloqueó la entrada al edificio, informó el periódico Cumhuriyet.

El ataque ocurrió meses después de que Turquía se viera conmocionada por dos tiroteos escolares este año. El gobierno aumentó la seguridad en los centros educativos al inicio del año académico la semana pasada.

En abril, 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una escuela secundaria en la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. Posteriormente, el agresor se suicidó.

Al día siguiente, un estudiante de 14 años abrió fuego contra dos aulas en su escuela en la cercana provincia de Kahramanmaras, matando a ocho estudiantes y a un docente e hiriendo a otras 13 personas. El atacante fue abatido por la policía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.