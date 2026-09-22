La UE y Filipinas avanzan hacia un tratado de libre comercio en un contexto de tensiones globales

FOTO: La UE se acerca a un acuerdo de libre comercio con Filipinas en medio de tensiones globales

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea y Filipinas han alcanzado un acuerdo sustancial sobre un nuevo tratado de libre comercio, el más reciente acuerdo bilateral que Bruselas está impulsando mientras busca diversificar su economía en medio de tensiones con socios comerciales tradicionales, entre ellos China, Rusia y Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tuiteó el martes: "acabamos de acordar un tratado de libre comercio", pero funcionarios de la UE aclararon después que se trataba de un acuerdo preliminar y que un pacto completo requeriría más negociaciones.

El principal negociador comercial de la UE, Maroš Šefcovic, indicó que él y la secretaria de Comercio de Filipinas, María Cristina Aldeguer-Roque, han estado negociando un acuerdo destinado a impulsar los casi 30.000 millones de euros (unos 35.000 millones de dólares) de comercio anual entre la UE de 27 países y la nación del sudeste asiático de 115 millones de habitantes.

Šefcovic afirmó que crearía "una asociación moderna y orientada al futuro entre la UE y Filipinas, que abrirá nuevas oportunidades para nuestros exportadores e inversores, fortalecerá nuestras cadenas de suministro y profundizará los lazos económicos bilaterales durante los próximos años".

Manifestó que espera que se finalice en uno o dos años. Los parlamentos de ambas partes también deberán ratificarlo.

El comercio entre la UE y Filipinas está dominado por la electrónica, con la UE exportando aeronaves, carne de cerdo y productos farmacéuticos, mientras importa semiconductores, circuitos integrados y maquinaria industrial fabricada en Filipinas.

La UE ha buscado crecimiento y estabilidad mediante nuevos vínculos comerciales desde Australia hasta Argentina, mientras el propio bloque se ve sacudido por un torbellino geopolítico, incluidos los conflictos en Oriente Medio y la guerra en Ucrania, que han estrangulado fuentes tradicionales de energía.

Filipinas ya ha alcanzado acuerdos con otros dos miembros de la ASEAN, Vietnam y Singapur. La Comisión Europea también negocia acuerdos separados con Tailandia, Indonesia y Malasia, mientras que un acuerdo de libre comercio más amplio entre la UE y la ASEAN sigue siendo un objetivo a largo plazo.

Moscú, Beijing y Washington plantean cada uno su propio tipo de desafíos para la UE: ataques híbridos que funcionarios de toda la UE atribuyen a Rusia; el gigantesco desequilibrio comercial de China y un cuasi monopolio sobre el suministro de minerales críticos; y el gobierno de Donald Trump, que crítica de las políticas europeas sobre defensa, migración y regulación tecnológica.

El acuerdo de la UE con Filipinas se ajusta en líneas generales a la estrategia de "potencias medias" expuesta en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a principios de este año por el primer ministro canadiense Mark Carney. La semana pasada, fue el invitado de honor en el Parlamento Europeo en Estrasburgo durante el discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea pronunciado por Von der Leyen.

Ella dijo entonces que la UE forjaría un nuevo tipo de "membresía asociada" para Canadá.

"En este nuevo mundo, debemos replantearnos urgentemente nuestras alianzas", expresó Von der Leyen durante su discurso.

Al mismo tiempo, naciones de todo el mundo han buscado a la UE para capear "cambios repentinos muy a menudo en los principios fundamentales de cómo se está llevando a cabo el comercio", señaló Šefcovic, el negociador comercial.

"Mi teléfono sonaba todo el tiempo", comentó. "Cuando el mundo entra en una turbulencia y un caos así, trabajas estrechamente con tus amigos y socios cercanos".