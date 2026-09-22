Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 22 de septiembre

El escenario cambiario en Argentina sigue generando atención por las diferentes cotizaciones del dólar. Este martes 22 de septiembre, la cotización del dólar oficial se encuentra en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Por otro lado, el dólar blue, que se transa en el mercado informal, presenta un precio de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Esta diferencia entre ambos tipos de cambio refleja las tensiones económicas y las expectativas de los ciudadanos respecto a la estabilidad del peso argentino.

Adicionalmente, el dólar mayorista, utilizado principalmente para transacciones entre bancos y empresas, cotiza a $1.505 para la compra y $1.514 para la venta. Otra opción de cambio es el dólar bolsa, que se sitúa en $1.531,6 y $1.536,5, y el dólar contado con liquidación, que alcanza un valor de $1.595 para la compra y $1.596,4 para la venta.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza a $1.590,42 para la compra y $1.594,83 para la venta. Este tipo de cambio es particularmente atractivo para quienes operan en el mundo digital y buscan alternativas al sistema financiero tradicional.

La tarjeta, que incluye un recargo para transacciones en el exterior, presenta una significativa cotización en el mercado, con un valor de $1.930,5 en la compra y $1.995,5 en la venta. Este aumento en comparación con otras cotizaciones refleja el impacto de las políticas fiscales y monetarias en la vida diaria de los argentinos.

Las distintas cotizaciones del dólar están influenciadas por varios factores que van desde la oferta y demanda de la moneda hasta la situación económica global. La incertidumbre política también juega un rol fundamental, así como las expectativas de devaluación del peso y las decisiones de un gobierno que busca controlar la inflación y mantener la estabilidad económica.