Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 22 de septiembre
Este martes 22 de septiembre el dólar oficial se ubica en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. El dólar blue, en tanto, se encuentra a $1.530 y $1.550 respectivamente.
FOTO: Dólar
El escenario cambiario en Argentina sigue generando atención por las diferentes cotizaciones del dólar. Este martes 22 de septiembre, la cotización del dólar oficial se encuentra en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Por otro lado, el dólar blue, que se transa en el mercado informal, presenta un precio de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Esta diferencia entre ambos tipos de cambio refleja las tensiones económicas y las expectativas de los ciudadanos respecto a la estabilidad del peso argentino.
Adicionalmente, el dólar mayorista, utilizado principalmente para transacciones entre bancos y empresas, cotiza a $1.505 para la compra y $1.514 para la venta. Otra opción de cambio es el dólar bolsa, que se sitúa en $1.531,6 y $1.536,5, y el dólar contado con liquidación, que alcanza un valor de $1.595 para la compra y $1.596,4 para la venta.
En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza a $1.590,42 para la compra y $1.594,83 para la venta. Este tipo de cambio es particularmente atractivo para quienes operan en el mundo digital y buscan alternativas al sistema financiero tradicional.
La tarjeta, que incluye un recargo para transacciones en el exterior, presenta una significativa cotización en el mercado, con un valor de $1.930,5 en la compra y $1.995,5 en la venta. Este aumento en comparación con otras cotizaciones refleja el impacto de las políticas fiscales y monetarias en la vida diaria de los argentinos.
Las distintas cotizaciones del dólar están influenciadas por varios factores que van desde la oferta y demanda de la moneda hasta la situación económica global. La incertidumbre política también juega un rol fundamental, así como las expectativas de devaluación del peso y las decisiones de un gobierno que busca controlar la inflación y mantener la estabilidad económica.
Lectura rápida
¿Qué es el dólar blue?
Es la cotización del dólar en el mercado informal, donde actualmente se compra a $1.530.
¿Cuánto cotiza el dólar oficial hoy?
El dólar oficial compra a $1.485 y vende a $1.535 este 22 de septiembre.
¿Cómo afecta el dollar tarjeta?
El dólar tarjeta se ubica en $1.930,5 para la compra, afectando las compras en el exterior.
¿Qué es el dólar contado con liquidación?
Es el tipo de cambio que se utiliza para enviar dinero al exterior, cotizando a $1.595 hoy.
¿Cuáles son los factores que influyen en el tipo de cambio?
La oferta y demanda, la política económica y la confianza en el peso son factores clave.