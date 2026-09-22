La Corte Suprema decidirá sobre la condena por femicidio en el caso de Julieta González
Seis organizaciones se presentaron ante la Corte Suprema para reclamar que no se restrinja la figura del femicidio a parejas o exparejas, en el caso por el asesinato de la joven.
FOTO: La Corte Suprema decidirá sobre la condena por femicidio en el caso de Julieta González
Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- A diez años del crimen de Julieta González, la Corte Suprema debe resolver si mantiene la condena por femicidio contra Andrés Di Césare y el alcance que corresponde dar a esa figura penal.
González fue asesinada la noche del 21 de septiembre de 2016 en Mendoza y Di Césare fue condenado a prisión perpetua por el crimen, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El caso llegó a la Corte Suprema y su resolución podría incidir en la interpretación del agravante de femicidio, en particular sobre si su aplicación debe quedar circunscripta a relaciones de pareja o expareja.
En ese marco, ELA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, Mujeres por Mujeres, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Fundeps se presentaron como amicus curiae ante el máximo tribunal.
Las organizaciones reclamaron que no se adopte una interpretación restrictiva de la figura de femicidio que la limite a vínculos de pareja o expareja.
La discusión se produce al cumplirse diez años del asesinato de González, ocurrido el 21 de septiembre de 2016, mientras la Corte tiene pendiente una definición sobre la condena y el alcance del agravante aplicado en el caso.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué se va a decidir en la Corte Suprema?
La Corte Suprema evaluará si mantiene la condena por femicidio contra Andrés Di Césare en el caso de Julieta González.
¿Quién fue Julieta González?
Julieta González fue asesinada el 21 de septiembre de 2016 en Mendoza, y su caso ha sido emblemático en la lucha contra la violencia de género.
¿Qué piden las organizaciones?
Seis organizaciones solicitan que la figura de femicidio no se limite a vínculos de pareja o expareja en su interpretación.
¿Cuál es la importancia de esta decisión?
La resolución de la Corte podría impactar en la interpretación del agravante de femicidio en casos futuros.
¿Cuándo se conmemora el aniversario del crimen?
Se cumplen diez años del asesinato de Julieta González el 21 de septiembre de 2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]