FOTO: La Corte Suprema decidirá sobre la condena por femicidio en el caso de Julieta González

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- A diez años del crimen de Julieta González, la Corte Suprema debe resolver si mantiene la condena por femicidio contra Andrés Di Césare y el alcance que corresponde dar a esa figura penal.

González fue asesinada la noche del 21 de septiembre de 2016 en Mendoza y Di Césare fue condenado a prisión perpetua por el crimen, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El caso llegó a la Corte Suprema y su resolución podría incidir en la interpretación del agravante de femicidio, en particular sobre si su aplicación debe quedar circunscripta a relaciones de pareja o expareja.

En ese marco, ELA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, Mujeres por Mujeres, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Fundeps se presentaron como amicus curiae ante el máximo tribunal.

Las organizaciones reclamaron que no se adopte una interpretación restrictiva de la figura de femicidio que la limite a vínculos de pareja o expareja.

La discusión se produce al cumplirse diez años del asesinato de González, ocurrido el 21 de septiembre de 2016, mientras la Corte tiene pendiente una definición sobre la condena y el alcance del agravante aplicado en el caso.