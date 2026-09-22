Crimen de Aralí Vivas: comienza el juicio por jurados contra su madre y otros dos acusados
El debate se inicia este martes en la Cámara del Crimen de San Francisco. Los imputados están detenidos y enfrentan cargos por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa.
22/09/2026 | 09:57Redacción Cadena 3
FOTO: Inicia el juicio por el crimen de Aralí Vivas: madre, padrastro y amigo en el banquillo
El juicio por jurados por el abuso sexual y asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años hallada muerta en noviembre de 2024 en su casa de Brinkmann, comienza este martes en la Cámara del Crimen de San Francisco.
En el banquillo estarán la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch (28); su pareja, Ezequiel Matías Simeone (33); y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela (40).
Los tres están acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, además de homicidio criminis causa, figura que se aplica cuando se atribuye un asesinato cometido para ocultar otro delito o asegurar su impunidad.
Los imputados llegan detenidos al debate y permanecen alojados en el Complejo Penitenciario de Bouwer. Rauch se encuentra en el pabellón de mujeres.
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El fiscal de instrucción Oscar Gieco dijo a Cadena 3 que los hermanitos de la víctima quedaron solos con el cuerpo en la casa. También señaló que se investiga un posible abuso sexual.
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El crimen ocurrió el 1º de noviembre de 2024 en una vivienda de Brinkmann, donde Aralí convivía con sus hermanos. El cuerpo de la niña fue encontrado por los bomberos que intervinieron para controlar un incendio en el inmueble.
En un primer momento, la muerte fue vinculada con el fuego. Sin embargo, la autopsia determinó que la víctima presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y que había sufrido una muerte traumática antes de que comenzara el incendio.
El estudio también constató que no había monóxido de carbono en los pulmones de la niña, un indicio de que ya había fallecido cuando se inició el fuego. Según la acusación, el incendio fue provocado de manera intencional para eliminar pruebas y encubrir el crimen.
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Lectura rápida
¿Qué se está juzgando? El juicio involucra a la madre, padrastro y amigo de Aralí Vivas por abuso y homicidio.
¿Quiénes son los acusados? Los acusados son Rocío Milagros Rauch, Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela.
¿Cuándo inicia el juicio? El juicio comienza el 22 de septiembre de 2026.
¿Dónde se lleva a cabo? El juicio se realiza en la Cámara del Crimen de San Francisco, Córdoba.
¿Cuál es la gravedad del caso?
El caso es impactante, ya que Aralí fue víctima de abuso y asesinato, con un incendio intencional para ocultar pruebas.