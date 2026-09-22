FOTO: Un ladrón robó una cámara de seguridad y no se dio cuenta de que era observado en vivo

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La Policía en el barrio del departamento de Rawson, en la provincia de San Juan, llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de un hombre que robó una cámara de seguridad y, sin darse cuenta, fue monitoreado en tiempo real, ya que el dispositivo permanecía conectado al celular de su propietario.

El damnificado denunció que desconocidos habían sustraído una cámara de seguridad "IMOU Bullet" de su hogar, la cual estaba ubicada en el frente de la vivienda. Esto dio inicio a la investigación correspondiente.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el propietario mantuvo el código de acceso temporal a la aplicación que utilizaba para monitorear el dispositivo, lo que le permitió conectarse y observar en vivo lo que captaba la cámara: la habitación del delincuente.

De este modo, la víctima del robo pudo ver cómo un hombre manipulaba celulares, computadoras y otros elementos, lo que lo llevó a realizar una denuncia en la Subcomisaría Ansilta. A partir de esta denuncia, se logró reconstruir la ubicación del dispositivo.

La vivienda se localizaba en el barrio Alameda, donde la Policía encontró la cámara en una de las habitaciones, que seguía transmitiendo. Además, se halló un arma de fabricación casera de aire comprimido.

El principal sospechoso, Carlos Esteban Butierres, no estaba presente en la vivienda al momento del allanamiento, por lo que actualmente cuenta con un pedido de captura.