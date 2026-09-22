FOTO: El agente de IA de Meta es bloqueado por Amazon en un nuevo conflicto comercial

En la noche del domingo, los usuarios del asistente de IA de Meta, conocido como Muse, comenzaron a recibir un mensaje de error inusual al intentar realizar compras en Amazon. Según reportó GeekWire, el mensaje indicaba: "El acceso continuo por un agente de IA no autorizado viola las Condiciones de Uso de Amazon, a las que nuestros clientes han acordado".

Esto significa que Muse no es bienvenido en la plataforma de compras, y cualquier usuario que intente adquirir productos a través de este asistente deberá buscar alternativas.

El bloqueo puede interpretarse como un enfrentamiento entre dos gigantes tecnológicos. Amazon cuenta con su propio conjunto de modelos fundamentales y una de las plataformas de inferencia más populares en internet. Dado que no tiene ninguna obligación legal de abrir las puertas a Muse, ¿por qué lo haría?

Sin embargo, existen razones significativas por las que Amazon podría no estar interesado en el comercio asistido por IA en este momento. Si Muse realiza un pedido erróneo, Amazon será responsable de resolver el problema, lidiando tanto con el cliente insatisfecho como con el proveedor afectado. Aunque Muse tiene una de las tasas de alucinación más bajas entre los modelos de IA, esta cifra aún está lejos de ser cero. Aun cuando Amazon vea una oportunidad en el comercio impulsado por agentes, podría preferir esperar algunos ciclos de lanzamiento más antes de implementar cualquier solución.