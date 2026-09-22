Morphotonics asegura €40 millones para expandir su tecnología de pantallas en centros de datos

Morphotonics, una empresa holandesa especializada en tecnología de nanoimprint lithography (NIL), anunció que ha recaudado €40 millones en una ronda de financiamiento liderada por 3M Ventures, Innovation Industries, BOM e Invest-NL. Este capital será utilizado para escalar su producción y expandir su mercado hacia componentes ópticos para centros de datos.

La compañía ha pasado 12 años desarrollando su tecnología, que ha ganado relevancia a medida que la demanda de gafas inteligentes y otros dispositivos ópticos ha crecido. Este anuncio se produce en un contexto donde las ventas de gafas inteligentes en China se duplicaron en los primeros ocho meses de 2026.

La tecnología de NIL permite a Morphotonics crear un "sello" que se aplica a materiales fotosensibles, lo que facilita la fabricación de diversas pantallas, desde gafas de realidad aumentada hasta pantallas de privacidad para vehículos. Este proceso es fundamental para la creación de la tecnología de guía de ondas utilizada en gafas inteligentes, como las Meta Ray-Ban Display y Magic Leap.

La empresa ha utilizado los fondos recaudados para más que duplicar su plantilla, pasando de aproximadamente 30 empleados en septiembre de 2024 a 60 en la actualidad, y planea alcanzar entre 70 y 75 empleados en el futuro próximo.

La próxima máquina que Morphotonics está desarrollando tiene como objetivo producir más de 6 millones de guías de ondas al año y se espera que comience a operar a principios de 2027. Además, la empresa también planea incursionar en el mercado de ópticas co-embaladas, una tecnología que utiliza circuitos integrados fotónicos para mover datos entre servidores en centros de datos.

Actualmente, alrededor del 90% de los ingresos de Morphotonics provienen de la venta de hardware, con 10 a 15 sistemas desplegados a nivel mundial. La compañía espera alcanzar 50 despliegues en los próximos dos a tres años, lo que también debería aumentar sus ingresos por servicios.

Hugo Da Silva, CEO de Morphotonics, explicó que típicamente los fabricantes de pantallas adquieren su equipo como parte de la cadena de suministro, integrándolo en el proceso de fabricación. "Enseñamos el proceso, proporcionamos los químicos y ellos pueden fabricarlo", añadió.